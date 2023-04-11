Надолго не хватит: в ВСУ рассказали, сколько еще смогут воевать "вагнеровцы"

Наемника придется искать дополнительный источник живой силы

Наемники ЧВК "Вагнера" в настоящее время является основной силой, которая пытается захватывать Бахмут, однако из-за высокого уровня потерь есть основания полагать, что надолго их не хватит.

Такое мнение озвучил спикер восточной группировки Сил самообороны Украины Сергей Череватый в эфире единого марафона новостей.

По его мнению, через пару месяцев наемники истощат свои возможности и более не будут представлять собой серьезную силу.

"Если не изменят тактику, то я думаю, через месяц-два (закончатся, — ред.). Это мой субъективный прогноз", — отметил Череватый.

При этом он добавил, что для решения этой проблемы "вагнеровцы" могут попытаться найти источник пополнения личного состава.

Как сообщалось ранее, по информации западных официальных лиц, во время боев за Бахмут "вагнеровцы" потеряли 20-30 тысяч человек, из которых около трети были убиты.

При этом столь высокий уровень потерь заставил ЧВК "Вагнера" искать рекрутов в психоневрологических диспансерах, а также распространять рекламу на сайтах для взрослых.