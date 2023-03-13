Сотни новых могил: в сети показали тайное кладбище ЧВК "Вагнера" (видео)
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Потери ЧВК "Вагнер" считают ужасающими
Кладбище с тысячами могил "вагнеров" постоянно увеличивается. Недавно спутники зафиксировали рост масштабов кладбища в Краснодарском крае в 7 раз. В ноябре прошлого года там насчитывалось 170 могил, а уже в январе – около тысячи.
Сейчас в сети опять опубликовали кадры с этого кладбища. Как пишет информресурс "Свердловск в законе", количество захоронений увеличивается постоянно. Местные заметили, что только за последнюю неделю появилось около 400 новых могил.
Отметим, что тайное кладбище находится в поселке Станица Бакинская Краснодарского края. Его "спрятали" за обычным местным кладбищем. Однако ожидается, что скоро кладбище вагнеровцев перерастет местное.
Также в Telegram-канале добавляют, что в ЧВК "Вагнер" из-за нехватки кадров и невозможности вербовать "зеков" ищут новое "пушечное мясо" в спортклубах.
Напомним, что ЧВК "Вагнера" несет огромные потери в Бахмуте. По данным волонтерских организаций, туда удалось завербовать около 50 тысяч заключенных, 80% из которых уже погибли или ранены.
Кроме того, на Западе заявляют, что ЧВК имеет ужасающий уровень потерь. Особенно если учитывать, что их войска продвинулись всего на несколько километров.