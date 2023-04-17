"Вона 5-6 річна, а я їй контрольний в голову": "вагнерівці" зізналися у кривавих злочинах в Україні (відео)

Завербовані зеки у ПВК "Вагнер" безжально вбивали дітей

Колишні ув’язнені, які служили у лавах найманців ПВК "Вагнер", детально розповіли про те, як вбивали дітей та підлітків на українській землі.

Про звірства вони зізналися в інтерв’ю проекту Gulagu.net.

Про масові вбивства дітей та мирних громадян розповіли екс-командири підрозділів ПВК "Вагнер" Азамат Улдаров та Олексій Савічєв, які були помилувані володимиром путіним для поїздки на війну.

За словами Улдарова, йому було надано наказ "зачистити знищити всіх" під час штурму Соледара, коли в районі українського міста висадили близько 150 найманців.

"Ми йшли і вбивали всіх. Були жінки, чоловіки, пенсіонери, діти… Дитині було 5-6 років, вона верещить, а я зробив контрольний. Була команда зачистити всіх", — зізнався окупант.

Далі він згадав, як у Бахмуті йому дали команду зачистити підвал, де було близько 300-400 осіб, серед яких приблизно 40 дітей.

"Мені сказали, не випустити нікого. Я виконав команду. Я поклав там усіх зі своєю групою, ми всіх залишили там. Це був дев’ятиповерховий будинок і цілий підвал, а також перший і другий поверх були забиті людьми та заміновані. Я тоді дав команду — "обнулити" всіх", — додав Улдаров.

Також він зізнався про безліч страт, які проводилися за допомогою ножа та кувалди. За словами найманця, це були улюблені засоби страти у ватажка ПВК "Вагнер" євгена пригожина. Усього на очах Улдарова стратили понад 20 осіб, більша частина з яких — "пвкшники".

У той же час Савічєв розповів, що після обміну полоненими в лютому офіцери наказали найманцям знищити всіх, хто старших за 15 років, в районі Бахмута.

"Сказали — розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них людей 10-15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ — зачистити будинок. Хто там був — байдуже", — згадує найманець.

Він додав, що розстрілювати могли навіть за татуювання, і зізнався, що ПВК "Вагнер" ніколи нікого не брали в полон, оскільки цим займаються військовослужбовці міноборони рф.

Савічєв додав, що за невиконання наказів, у тому числі за відмову розстрілювати мирних жителів, найманців також одразу страчували. Ще їм була гарантована страта за спілкування із журналістами.

Зізнався найманець і в тому, що найманці ПВК "Вагнер" не цуралися вбивств і товаришів по службі. Він згадав епізод, коли кинув гранату в рів, де були живі та мертві окупанти.

"Там було чоловік 60 точно було. Люди дихали, але ніхто не кричав. Скільки людей дихало, сказати не можу. Мені був наказ — прийти, підірвати і підпалити… Я просто побачив там своїх, доповів командиру, він мені сказав, що це вже не наші. Я просто виконав наказ", — розповів він.

Раніше "Телеграф" писав, що ПВК "Вагнер" перебуває під санкціями Євросоюзу та Японії, а в США найманців визнали міжнародним злочинним угрупованням.