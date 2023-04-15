У столиці Судану йдуть бої: що відбувається і до чого там ПВК "Вагнера"

Судан розташований у Східній Африці та межує з Єгиптом, Еритреєю, ЦАР, Лівією та іншими державами

У Судані спалахнув збройний конфлікт між Силами швидкого реагування та армією. У деяких містах чутно вибухи, видно густий чорний дим.

Про це повідомляє Anadolu Ajansı. Відомо також, що бунтівники захопили аеропорт Мураві у Судані. У руках Сил швидкого реагування опинилися російські літаки на базі міста Меров.

Причина збройного конфлікту — суперечності між різними силовими структурами африканської країни, які набрали обертів в останні кілька місяців. Стрілянина та вибухи чути на вулицях столиці — місті Хартум, Умдурман, Бахрі та інших.

Щодо столиці, то перестрілки йдуть у кількох районах міста: Еркевіті, Спортивному містечку, околицях Генштабу та біля резиденції лідера Суверенної ради генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Перші збройні сутички розпочалися близько 09:30 за місцевим часом. Сторони застосовують не лише стрілецьку зброю, а й важке озброєння.

У посольстві Туреччини в Хартумі закликали турецьких громадян, які не виходили зі свого житла в Судані, а інших співгромадян просять утриматися від поїздок до Судану на час зіткнень.

Також повідомляється, що Сили швидкого реагування пов’язані з російською ПВК "Вагнер". Ці організації мають спільне підприємство з видобутку корисних копалин, зокрема і золота. Протягом року з Судану до росії здійснюється щонайменше 16 рейсів з контрабандою.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Ізраїль завдав ударів по Сектору Газа у відповідь на обстріл Лівану. Військовим скасували відпустки, по всій країні відкрили бомбосховища.