В Судане идут бои: что происходит и при чем там ЧВК "Вагнера"

Судан расположен в Восточной Африке и граничит с Египтом, Эритреей, ЦАР, Ливией и другими государствами

В Судане вспыхнул вооруженный конфликт между Силами быстрого реагирования и армией. В некоторых городах слышны взрывы, виден густой черный дым.

Об этом сообщает Anadolu Ajansı. Известно также, что мятежники захватили аэропорт Мурави в Судане. В руках Сил быстрого реагирования оказались российские самолёты на базе города Меров.

Причина вооруженного конфликта — противоречия между различными силовыми структурами африканской страны, которые набрали оборотов в последние несколько месяцев. Стрельба и взрывы слышны на улицах столицы — городе Хартум, Умдурман, Бахри и других.

Касательно столицы, то перестралки идут в нескольких районах города: Эркевите, Спортивном городке, окрестностях Генштаба и у резиденции лидера Суверенного совета генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана. Первые вооруженные столкновения начались около 09:30 по местному времени. Стороны применяют не только стрелковое оружие, но и тяжелое вооружение.

В посольстве Турции в Хартуме призвали турецких граждан, не выходить из своих жилищь в Судане, а других сограждан просят воздержаться от поездок в Судан на время столкновений.

Также сообщается, что Силы быстрого реагирования связаны с российской ЧВК "Вагнер". У этих организаций есть совместное предприятие по добыче полезных ископаемых, в том числе и золота. В течение года из Судана в россию осуществялется минимум 16 рейсов с контрабандой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Израиль нанес удары по Сектору Газа в ответ на обстрел со стороны Ливана. Военным отменили отпуска, по всей стране открыли бомбоубежища.