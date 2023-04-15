Циничный удар русских террористов по Славянску: количество жертв снова возросло

По состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома тело погибшей женщины

Спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома в Славянск в Донецкой области тело погибшей женщины. Число жертв вражеского ракетного удара по прифронтовому городу увеличилось до девяти.

Об этом заявила представитель ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал, сообщает "Суспільне".

По данным представителя ГСЧС, по состоянию на 23:50 спасатели извлекли из-под завалов многоквартирного дома в Славянске тело погибшей женщины. Продолжаются поиски еще четырех человек.

В свою очередь, в МВД сообщили, что российские войска выпустили по Славянску 7 ракет: повреждены 34 многоэтажки, 20 частных домов, объекты гражданской инфраструктуры и 12 автомобилей.

Напомним, вчера российские оккупанты обстреляли жилой квартал Славянская. По состоянию на 19:50 было известно, что в результате удара врага погибли более пяти человек. На ужасные обстрелы отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, подчеркнув, что за такие действия будет справедливая ответственность.

Напомним, что недавно пресловутый "русский мир" еще раз показал свой террористический звериный оскал, казнив пленного украинского военнослужащего.