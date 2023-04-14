Новая трагедия: россияне ударили по Славянску, есть прилет в многоэтажку - фото и подробности (обновлено)

Под ударом россиян оказались жилые дома сразу в нескольких городах

Оккупационные войска снова обстреляли Славянск. Под удар россиян попали жилые дома. Ужасающие повреждения получил один из многоквартирных домов.

Об этом сообщил советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

Корреспондент РБК-Украина сообщает, что было слышно не менее 13 взрывов. После этого в области была объявлена воздушная тревога. На данный момент официальная информация по поводу взрывов не поступала.

По данным главы Офиса президента Андрея Ермака, враг попал в три пятиэтажных дома. Один дом частично разрушен, а в двух – произошло возгорание квартир. Также повреждены дома вокруг. Известно об одном погибшем и 6 пострадавших.

"Сегодняшний удар по Славянску стал одним из самых массированных с начала текущего года. Сразу несколько прилетов в разные районы города. Разрушены многоэтажки, пострадала школа. Под завалами одной из многоэтажек остаются люди, в том числе – ребенок. На месте работают спасательные службы", — рассказал глава городской военной администрации (ГВА) Славянска Вадим Лях.

Удар по Славянску прокомментировал и президент Украины Владимир Зеленский.

"Оккупанты жестоко обстреляли город. Попали по жилым домам. К сожалению, есть раненые и погибшие. Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое", — говорит президент.

Обновлено: количество жертв обстрела резко увеличилось. По данным начальника Донецкой ОВА, в настоящий момент известно о 5 погибших и 15 пострадавших. Есть вероятность, что под завалами находятся семь человек, в том числе один ребенок.

Кроме Славянска обстрелу подвергся и соседний Краматорск. Прилёты были в гаражном кооперативе, повреждено остекление учебного заведения и нескольких многоквартирных домов. Предварительно, без пострадавших.

Напомним, что несколькими неделями ранее оккупанты уже наносили удар по Славянску. Тогда также были погибшие и ранены.

Также мы сообщали, что в Краматорске россияне разрушили жилой дом.