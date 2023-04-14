Нова трагедія: росіяни вдарили по Слов’янську, є приліт у багатоповерхівку — фото та подробиці (оновлено)

Під ударом росіян опинилися житлові будинки одразу в кількох містах

Окупаційні війська знову обстріляли Слов’янськ. Під удар росіян потрапили житлові будинки. Жахливі ушкодження отримав один із багатоквартирних будинків.

Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

Кореспондент РБК-Україна повідомляє, що було чути щонайменше 13 вибухів. Після цього в області було оголошено повітряну тривогу. На даний момент офіційна інформація щодо вибухів не надходила.

За даними глави Офісу президента Андрія Єрмака, ворог потрапив до трьох п’ятиповерхових будинків. Один будинок частково зруйнований, а у двох – сталося займання квартир. Також пошкоджено будинки навколо. Відомо про одного загиблого та 6 постраждалих.

"Сьогоднішній удар по Слов’янську став одним із наймасовіших з початку поточного року. Відразу кілька прильотів у різні райони міста. Зруйновано багатоповерхівки, постраждала школа. Під завалами однієї з багатоповерхівок залишаються люди, зокрема – дитина. На місці працюють рятувальні служби", — розповів голова міської військової адміністрації (ГВА) Слов’янська Вадим Лях.

Удар по Слов’янську прокоментував президент України Володимир Зеленський.

"Окупанти жорстоко обстріляли місто. Потрапили по житлових будинках. На жаль, є поранені та загиблі. Держава-зло ще раз демонструє свою сутність. Просто серед дня вбиваючи людей. Руйнуючи, знищуючи все живе", — каже президент.

Оновлено: кількість жертв обстрілу різко побільшало. За даними начальника Донецької ОВА, зараз відомо про 5 загиблих та 15 постраждалих. Є ймовірність, що під завалами перебувають семеро людей, у тому числі одна дитина.

Окрім Слов’янська на обстріл зазнав і сусідній Краматорськ. Прильоти були у гаражному кооперативі, пошкоджено скління навчального закладу та кількох багатоквартирних будинків. Попередньо, без постраждалих.

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше про купанти вже завдавали удару по Слов’янську. Тоді також були загиблі та поранені.

Також ми повідомляли, що у Краматорську росіяни зруйнували житловий будинок.