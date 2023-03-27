Росіяни завдали удару Слов'янську, є загиблий і дуже багато поранених: всі подробиці та відео

Ворог завдав удару кількома ракетами типу С-300

У понеділок, 27 березня, окупаційна армія росії знову завдала нещадного удару по українському Слов'янську (Краматорський район, Донецька область). В результаті обстрілу з боку агресора, загинула одна людина. Не менше двох десятків тутешніх жителів зазнали поранень різного ступеню тяжкості.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Ще один день, який розпочався з тероризму РФ. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ. На жаль, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості. На місці працюють усі служби. Надається допомога. Триває розбір завалів. Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії", — написав український лідер.

Попередньо відомо, що удар було нанесено двома ракетами типу С-300, вибухова хвиля від яких зруйнувала адміністративні та офісні будівлі, п'ять житлових багатоповерхових споруд, а також сім приватних домоволодінь. Крім того, повідомляється й про пошкодження ворожими снарядами Дружківського дитячого будинку.

Наразі на місцях "прильотів" працюють рятувальники, медики і працівники інших екстрених служб.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що потужні вибухи сьогодні пролунали й в окупованому Донецьку. Після "прильотів" над одним з районів міста піднявся щільний дим.