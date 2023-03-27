У Донецьку пролунали потужні вибухи: у мережі з’явилися фото та відео

На місці події почалася пожежа

Ранок в окупованому Донецьку почався неспокійно. У місті пролунало кілька потужних вибухів, після чого в одному з районів у небо здійнялися клуби диму.

Так, сьогодні, 27 березня, у соцмережах почали з’являтися фотографії та відео результатів "прильотів" у Донецьку. Очевидці події повідомляють про руйнування житлового будинку, а також пошкодження п’ятиповерхівки. В ній вибуховою хвилею вибило вікна.

За інформацією у мережі, вибухи сталися у Калінінському районі міста. На кадрах видно, що у дворі приватного будинку внаслідок вибухів почалася пожежа.

Пригоду вже встиг прокоментувати у своєму Telegram-каналі призначений російськими окупантами "мер" міста олексій кулемзін. За його заявами, постраждало скління у будівлях школи №95 та дитячого садка №129. Крім того, він додав, що внаслідок вибухів у місті є жертви.

Так зараз виглядає місце події з різних куточків міста.

Одразу після пригоди російські пропагандистські ЗМІ написали, що по місту вдарили нібито українські військові.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в лютому 2023 року по Донецьку було здійснено масований обстріл. Під ударом опинився центр міста – район Критого ринку. Також нагадаємо, що українська сторона неодноразово показувала незаперечні докази обстрілів Донецька самими окупантами.