Донецьк зазнав масованого обстрілу: у місті пожежі та руйнування (відео)

Пропагандисти говорять про 40 прильотів

19 лютого 2023 року тимчасово-окупований Донецьк знову зазнав обстрілу. На цей раз удари припали по центру міста — в районі Критого ринку.

Судячи з кадрів, які публікують місцеві Telegram-пабліки, обстріл виявився масштабним. Згідно з повідомленнями, під удар потрапив Критий ринок, а також території та будинки, які розташовані поряд з ним.

Так зараз виглядає автостанція "Критий ринок".

Окрім того, очевидці говорять про попадання до будівлі місцевої "прокуратури".

Пізніше з’явилися повідомлення про пожежу, що виникла на місці попадання.

Дісталося і будинкам та автомобілям, зокрема, стверджується, що у дах будинку на перехресті вул. Артема та проспекту Богдана Хмельницького потрапили снаряди.

Також постраждала будівля бібліотеки.

Частково зруйновано гуртожиток місцевого університету.

Про постраждалих чи загиблих зараз повідомлень не надходило.

Російські пропагандисти вже традиційно звинуватили в обстрілі Україну. Вони заявляють, що по місту було випущено понад 40 ракет РСЗВ "Град". Половина ракет, ударила по Критому ринку.

"На щастя, обстріл стався ближче до кінця торгового дня і людей на ринку не було, тому на даний момент обійшлося без жертв. Проте постраждали торгові точки на ринку, вибиті вікна та зруйновані павільйони. Інформація про обстріл продовжує надходити", - йдеться в одному із пропагандистських каналів.

РосЗМІ також говорять про 40 прильотів. У своїх матеріалах вони посилаються на представництва так званої ДНР.

"Зафіксовано обстріл з боку ВФУ за напрямом: 15:10 — населений пункт Ластівціне — місто Донецьк (Київський район): випущено 20 ракет з РСЗВ; 15:12 — населений пункт Ласточкине — місто Донецьк (Ворошиловський район): випущено 20 ракет з РСЗВ ", — пишуть пропагандисти.

Це далеко не перший обстріл Донецька з моменту приходу туди "русського міра". Окупанти та пропагандисти завжди звинувачують у них Україну без жодних підтверджень. До того ж, бити по житлових будинках, як зараз, цілком властиво саме росії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що окупанти вдарили по мирних людях на Херсонщині.