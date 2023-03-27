Згорілі авто та залишки дахів: фоторепортаж зі Слов’янська після обстрілу росіянами

Після влучення російських ракет будівлі та автомобілі спалахнули

Російські окупанти в понеділок, 27 березня, завдали по Слов’янську удару ракетами С-300. Відомо про двох загиблих та 46 поранених місцевих жителів. Крім Слов’янська, постраждала також Дружківка – майже повністю зруйновано дитячий будинок.

На фото з місця подій видно, що пошкоджено адміністративні та офісні будівлі, п’ять багатоповерхових житлових споруд, а також сім приватних домоволодінь. У деяких спорудах вибито лише шибки або віконні рами, а іншим пощастило менше. Зруйновані дахи та стіни, із залишків будівель звисають штори, шматки перекриттів та інші речі.

На вулицях стоять згорілі автомобілі, яким не пощастило опинитися в епіцентрі вибуху. У деяких авто зрешечене лобове скло осколками ракет. На місці працювали рятувальники, поліція та медики. Автомобілі, на жаль, відновленню не підлягають, оскільки перебували у вогні.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ворог ударив по житловій багатоповерхівці у Запоріжжі. Є загиблий і десятки постраждалих мешканців.