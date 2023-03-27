Сгоревшие авто и остатки крыш: фоторепортаж из Славянска после обстрела россиянами

После попадания российских ракет здания и автомобили загорелись

Российские оккупанты в понедельник, 27 марта, нанесли по Славянску удар ракетами С-300. Известно о двух погибших и 46 раненых местных жителях. Помимо Славянска, пострадала также Дружковка — почти полностью разрушен детский дом.

На фото с места событий видно, что повреждены административные и офисные здания, пять многоэтажных жилых сооружений, а также семь частных домовладений. В некоторых постройках выбиты лишь стекла или оконные рамы, а другим повезло меньше. Разрушены крыши и стены, с остатков зданий свисают шторы, куски перекрытий и другие вещи.

На улицах стоят сгоревшие автомобили, которым не посчастливилось оказаться в эпицентре взрыва. У некоторых авто изрешеченны лобовые стекла осколками ракет. На месте работали спасатели, полиция и медики. Автомобили, к сожалению, восстановлению не подлежат, так как находились в огне.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что враг ударил по жилой многоэтажке в Запорожье. Есть погибший и десятки пострадавших жильцов.