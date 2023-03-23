"Людей просто разбрасывало": что сейчас происходит на месте прилета по дому в Запорожье (репортаж)

Погибших могло бы быть намного больше

Запорожье понемногу отходит от шока после ракетного удара по жилой многоэтажке в среду, 22 марта, в результате которого погиб один человек, а еще десятки пострадали.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал на фото и видео, что там происходит день спустя.

По обновленной информации на утро четверга, 23 марта, от главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, российские военные ударили по Запорожью ракетами "Торнадо-С", в результате чего задело жилые дома рядом с торговым центром, 48-летний мужчина погиб, еще 33 человека пострадали. Ранее сообщалось, что три человека в критическом состоянии, еще 19 в состоянии средней тяжести.

Вот как выглядит место прилета с высоты

С дрона лучше видно масштабы повреждений

Серьезные повреждения зафиксировали в двух многоэтажках, там пострадало 34 квартиры, при этом от взрывной волны выбило окна и балконы еще в 12 домах. Всего повреждения разной степени получили более 300 квартир.

Вместо военных объектов рядом - детская площадка

Десятки квартир практически уничтожены

Как рассказывают местные жители нашему корреспонденту, от удара людей просто разбросало в разные стороны.

Некоторые своими силами уже приводят жилища в порядок

Символично - флаг Украины уцелел после ракетного удара

Местами сквозь дом просвечивает солнце

Задело и автомобили:

С самого утра на месте прилета работают специалисты и коммунальщики, собирают и вывозят строительный мусор, демонтируют конструкции самых пострадавших домов, закрывают выбитые окна.

Строительного мусора на месте прилета очень много:

Также на месте присутствуют соцработники, которые регистрируют жителей пострадавших домов и выдают гуманитарную помощь, — продукты, средства гигиены, одеяла.

Местным жителям помогают всеми силами

Напомним, накануне не только лишь Запорожье пострадало от российской агрессии, — дроны нанесли удар и по Ржищеву в Киевской области, из-за чего погибло девять человек.