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"Людей просто разбрасывало": что сейчас происходит на месте прилета по дому в Запорожье (репортаж)

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Корреспондент "Телеграфа" запечатлел последствия удара по Запорожью 22.03.2023 Новость обновлена 23 марта 2023, 11:58
Корреспондент "Телеграфа" запечатлел последствия удара по Запорожью 22.03.2023. Фото telegraf.com.ua

Погибших могло бы быть намного больше

Запорожье понемногу отходит от шока после ракетного удара по жилой многоэтажке в среду, 22 марта, в результате которого погиб один человек, а еще десятки пострадали.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий и показал на фото и видео, что там происходит день спустя.

По обновленной информации на утро четверга, 23 марта, от главы Запорожской ОВА Юрия Малашко, российские военные ударили по Запорожью ракетами "Торнадо-С", в результате чего задело жилые дома рядом с торговым центром, 48-летний мужчина погиб, еще 33 человека пострадали. Ранее сообщалось, что три человека в критическом состоянии, еще 19 в состоянии средней тяжести.

Дом в Запорожье после ракетного удара 22.03.2023 с высоты дрона
Вот как выглядит место прилета с высоты
Ракетный удар по Запорожью 22.03.2023 - Как выглядит дом после прилета
С дрона лучше видно масштабы повреждений

Серьезные повреждения зафиксировали в двух многоэтажках, там пострадало 34 квартиры, при этом от взрывной волны выбило окна и балконы еще в 12 домах. Всего повреждения разной степени получили более 300 квартир.

Ракетный удар по Запорожью 22.03.2023 - Как выглядит дом после прилета
Вместо военных объектов рядом - детская площадка
Дом в Запорожье после ракетного удара 22.03.2023 с высоты дрона
Десятки квартир практически уничтожены

Как рассказывают местные жители нашему корреспонденту, от удара людей просто разбросало в разные стороны.

Последствия ракетного удара по Запорожью 22.03.2023
Некоторые своими силами уже приводят жилища в порядок
Последствия ракетного удара по Запорожью 22.03.2023 - флаг Украины уцелел
Символично - флаг Украины уцелел после ракетного удара
Последствия ракетного удара по Запорожью 22.03.2023
Последствия ракетного удара по Запорожью 22.03.2023
Местами сквозь дом просвечивает солнце

Задело и автомобили:

С самого утра на месте прилета работают специалисты и коммунальщики, собирают и вывозят строительный мусор, демонтируют конструкции самых пострадавших домов, закрывают выбитые окна.

Строительного мусора на месте прилета очень много:

Также на месте присутствуют соцработники, которые регистрируют жителей пострадавших домов и выдают гуманитарную помощь, — продукты, средства гигиены, одеяла.

Запорожье после ракетного удара 22.03.2023
Местным жителям помогают всеми силами

Напомним, накануне не только лишь Запорожье пострадало от российской агрессии, — дроны нанесли удар и по Ржищеву в Киевской области, из-за чего погибло девять человек.

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#Запорожье #Репортаж #Ракетный удар