Укр

Любовь победит! Военный сделал предложение девушке прямо на вокзале в Краматорске (репортаж)

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
741
Еще одна ячейка общества образовалась на краматорском вокзале Новость обновлена 15 марта 2023, 14:33
Еще одна ячейка общества образовалась на краматорском вокзале. Фото telegraf.com.ua

Корреспондент "Телеграфа" стал свидетелем трогательной сцены

Хоть война жестока и беспощадна, сопровождается она и множеством трогательных историй, ведь все меняется, когда каждый день есть вероятность погибнуть. Один из таких волнующих моментов случился на вокзале в прифронтовом Краматорске, — военный сделал предложение своей девушке, и та ответила согласием.

Одним из случайных свидетелей этого события стал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Военный по имени Владимир и его возлюбленная Виктория должны были встретиться на пассажирской платформе на вокзале Краматорска, — и они встретились, однако мужчина сделал для своей девушки сюрприз, пришел с цветами, обручальным кольцом и предложил выйти за него замуж.

Боец ВСУ сделал предложение девушке на вокзале в Краматорске
Вика тут на заднем плане в белой кофте и еще ни о чем не подозревает
Боец ВСУ сделал предложение девушке на вокзале в Краматорске
А вот и сам трогательный момент
Боец ВСУ сделал предложение девушке на вокзале в Краматорске
Кольцо Владимир выбрал простое и изящное

Без долгих раздумий Вика с улыбкой ответила ему "да", и пара отметила это поцелуем.

Украинский военный сделал девушке предложение на вокзале Краматорска
Девушка не стала тратить время на раздумья
Украинский военный сделал девушке предложение на вокзале Краматорска
Украинский военный сделал девушке предложение на вокзале Краматорска
Украинский военный сделал девушке предложение на вокзале Краматорска

Вот как выглядела вся эта сцена на видео:

Другие военные, которые тоже стали случайными свидетелями события, не могли не порадоваться за будущих супругов, улыбались и аплодировали.

Стоит заметить, что Краматорск находится всего в около 50 километрах от линии фронта, ввиду чего регулярно подвергается обстрелам и является важным промежуточным пунктом по пути военных на передовую.

Краматорск на карте боевых действий 15.03.2023
Краматорск на карте боевых действий 15.03.2023

Как сообщал "Телеграф", это далеко не единственная трогательная история, связанная с войной в Украине. Недавно военный Богдан Артемов два дня выбирался по бездорожью на танке из Бахмута, чтобы попасть на собственную свадьбу, — и у него это получилось.

Теги:
#Любовь #Предложение #Краматорск #Репортаж #Ян Доброносов