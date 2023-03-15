Любовь победит! Военный сделал предложение девушке прямо на вокзале в Краматорске (репортаж)

Корреспондент "Телеграфа" стал свидетелем трогательной сцены

Хоть война жестока и беспощадна, сопровождается она и множеством трогательных историй, ведь все меняется, когда каждый день есть вероятность погибнуть. Один из таких волнующих моментов случился на вокзале в прифронтовом Краматорске, — военный сделал предложение своей девушке, и та ответила согласием.

Одним из случайных свидетелей этого события стал корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов.

Военный по имени Владимир и его возлюбленная Виктория должны были встретиться на пассажирской платформе на вокзале Краматорска, — и они встретились, однако мужчина сделал для своей девушки сюрприз, пришел с цветами, обручальным кольцом и предложил выйти за него замуж.

Вика тут на заднем плане в белой кофте и еще ни о чем не подозревает

А вот и сам трогательный момент

Кольцо Владимир выбрал простое и изящное

Без долгих раздумий Вика с улыбкой ответила ему "да", и пара отметила это поцелуем.

Девушка не стала тратить время на раздумья

Вот как выглядела вся эта сцена на видео:

Другие военные, которые тоже стали случайными свидетелями события, не могли не порадоваться за будущих супругов, улыбались и аплодировали.

Стоит заметить, что Краматорск находится всего в около 50 километрах от линии фронта, ввиду чего регулярно подвергается обстрелам и является важным промежуточным пунктом по пути военных на передовую.

Краматорск на карте боевых действий 15.03.2023

Как сообщал "Телеграф", это далеко не единственная трогательная история, связанная с войной в Украине. Недавно военный Богдан Артемов два дня выбирался по бездорожью на танке из Бахмута, чтобы попасть на собственную свадьбу, — и у него это получилось.