Кохання переможе! Військовий зробив пропозицію дівчині прямо на вокзалі в Краматорську (репортаж)

Кореспондент "Телеграфу" став свідком зворушливої сцени

Хоч війна жорстока і нещадна, супроводжується вона і безліччю зворушливих історій, адже все змінюється, коли кожен день є можливість загинути. Один із таких хвилюючих моментів стався на вокзалі в прифронтовому Краматорську, — військовий зробив пропозицію своїй дівчині, і та відповіла згодою.

Одним із випадкових свідків цієї події став кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Військовий на ім’я Володимир та його кохана Вікторія мали зустрітися на пасажирській платформі на вокзалі Краматорська, — і вони зустрілися, проте чоловік зробив для своєї дівчини сюрприз, прийшов із квітами, обручкою та запропонував вийти за нього заміж.

Віка тут на задньому плані у білій кофті і ще ні про що не підозрює

А ось і сам зворушливий момент

Обручку Володимир вибрав просту та витончену

Без довгих роздумів Віка з усмішкою відповіла йому "так", і пара відзначила це поцілунком.

Дівчина не стала витрачати час на роздуми

Ось як виглядала вся ця сцена на відео:

Інші військові, що також стали випадковими свідками події, не могли не порадіти за майбутнє подружжя, посміхалися та аплодували.

Варто зауважити, що Краматорськ знаходиться всього за ~50 кілометрів від лінії фронту, через що регулярно буває під обстрілами і є важливим проміжним пунктом по дорозі військових на передову.

Краматорськ на карті бойових дій 15.03.2023

Як повідомляв "Телеграф", це далеко не єдина зворушлива історія, пов’язана з війною в Україні. Нещодавно військовий Богдан Артьомов два дні вибирався бездоріжжям на танку з Бахмута, щоб потрапити на власне весілля, — і в нього це вийшло.