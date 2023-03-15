Рус

Кохання переможе! Військовий зробив пропозицію дівчині прямо на вокзалі в Краматорську (репортаж)

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Майбутнє подружжя на краматорському вокзалі Новина оновлена 15 березня 2023, 14:33
Майбутнє подружжя на краматорському вокзалі. Фото telegraf.com.ua

Кореспондент "Телеграфу" став свідком зворушливої сцени

Хоч війна жорстока і нещадна, супроводжується вона і безліччю зворушливих історій, адже все змінюється, коли кожен день є можливість загинути. Один із таких хвилюючих моментів стався на вокзалі в прифронтовому Краматорську, — військовий зробив пропозицію своїй дівчині, і та відповіла згодою.

Одним із випадкових свідків цієї події став кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов.

Військовий на ім’я Володимир та його кохана Вікторія мали зустрітися на пасажирській платформі на вокзалі Краматорська, — і вони зустрілися, проте чоловік зробив для своєї дівчини сюрприз, прийшов із квітами, обручкою та запропонував вийти за нього заміж.

Боєць ЗСУ зробив пропозицію дівчині на вокзалі в Краматорську
Віка тут на задньому плані у білій кофті і ще ні про що не підозрює
Боєць ЗСУ зробив пропозицію дівчині на вокзалі в Краматорську
А ось і сам зворушливий момент
Боєць ЗСУ зробив пропозицію дівчині на вокзалі в Краматорську
Обручку Володимир вибрав просту та витончену

Без довгих роздумів Віка з усмішкою відповіла йому "так", і пара відзначила це поцілунком.

Український військовий зробив дівчині пропозицію на вокзалі Краматорська
Дівчина не стала витрачати час на роздуми
Український військовий зробив дівчині пропозицію на вокзалі Краматорська
Український військовий зробив дівчині пропозицію на вокзалі Краматорська
Український військовий зробив дівчині пропозицію на вокзалі Краматорська

Ось як виглядала вся ця сцена на відео:

Інші військові, що також стали випадковими свідками події, не могли не порадіти за майбутнє подружжя, посміхалися та аплодували.

Варто зауважити, що Краматорськ знаходиться всього за ~50 кілометрів від лінії фронту, через що регулярно буває під обстрілами і є важливим проміжним пунктом по дорозі військових на передову.

Краматорськ на карті бойових дій 15.03.2023
Краматорськ на карті бойових дій 15.03.2023

Як повідомляв "Телеграф", це далеко не єдина зворушлива історія, пов’язана з війною в Україні. Нещодавно військовий Богдан Артьомов два дні вибирався бездоріжжям на танку з Бахмута, щоб потрапити на власне весілля, — і в нього це вийшло.

Теги:
#Любов, кохання #Пропозиція, запрошення, речення #Краматорськ #Репортаж #Ян Доброносов