Боєць ЗСУ вибрався з Бахмута на танку на своє весілля: їхали майже два дні по бездоріжжю та багнюці

Пара одружилася 11 березня

Український військовий Богдан Артьомов приїхав з Бахмута, де йдуть найважчі бої, до своєї дівчини до Черкас на танку. Захисник проробив величезний шлях по багнюці та бездоріжжю, щоб одружитися зі своєю коханою.

Наречена військового Інна до останнього не знала, чи відбудеться весілля. Все вирішилося буквально в останній момент, і на підготовку залишалося близько тижня. Проте велика складність полягала в тому, як Артьомову дістатися Черкас з передової. Про це повідомляє видання "Суспільне".

Наречена воїна зазначила, що дуже хвилювалася і почала цінувати кожен прожитий у житті момент.

"А я не хвилююся: напередодні свята пережив емоції погостріші. Приїхав із Бахмута. Не був упевнений, що вийде приїхати, бо там дуже складна ситуація. Була проблема виїхати тому, що там залишилася одна дорога. Через дощі інші розмокли – багнюка. Машиною не проїдеш. Товариш хотів вивезти мене на легковому автомобілі — ми застрягли. І так вийшло, що друзі мої з 93-ї бригади вивезли мене танком через поле. Потім підібрали інші військові друзі. Їхав майже два дні. Там усі переправи розбиті. Дороги теж. Зараз почуваюся щасливим", – сказав наречений.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

11 березня пара одружилася. Молодята розповіли, що до весілля готувалися швидко. Артемову дали трохи більше ніж тиждень відпустки та незабаром він повернеться до своїх побратимів на фронт.

"Готувалися швидко — тиждень. Дали 10 днів відпустки. Потім знову повернуся на передову", — розповів наречений.

"Скорочений медовий місяць, демоверсія" – додала Інна.

Планів молода пара поки що не будує. Обидва чекають, поки в країні закінчиться повномасштабна війна, і Артьомов зможе повернутися додому.

"Там, де я зараз перебуваю, особливо планів не побудуєш. Вірю в краще. Коли повернуся звідти, плануватиму тоді. Хочемо жити в Черкасах. Ми обидва тут народилися. Це те місто, де хотів би прожити все життя. Дуже його люблю", — наголосив військовий.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Зазначається, що Богдан Артьомов став на захист своєї країни на початку повномасштабного вторгнення. Спочатку він був у теробороні, а потім вирішив, що хоче воювати, вирушив у військкомат та попросив повістку.

"До цього працював у компанії "Укравіт". Робота подобалася. Хороший колектив мав. Все мене влаштовувало. Але я зрозумів, що потрібна допомога Україні. А з такими хлопцями, як я, Україна прийде до перемоги обов’язково", — розповів Артьомов.

Суспільне Черкаси/ Наталі Соколан

Кохана військового додала, що хотіла йти разом з Артьомовим. Однак він її не пустив.

"А взагалі я візажист. Чекатиму вдома – така доля дружин військових", – сказала Інна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у лютому поточного року український військовий Валерій Маркус, якого ще називають викрадачом жіночих сердець, заявив, що він одружується.