Шанувальниці "краша" з ЗСУ відреагували на його заяву про весілля: "А як же ми, Валеро?"

Користувачі мережі вже розвідали, хто може бути нареченою бійця ЗСУ

Українські військові, які сміливо захищають нашу країну і роблять неймовірні вчинки, вже давно стали викрадачами жіночих сердець. Серед улюбленців українок також опинився письменник, блогер та головний сержант 47-ої бригади Магура Валерій Маркус. На його сторінці в соціальній мережі з’явився пост, який розбив серця багатьом дівчатам.

Сьогодні, 13 лютого, Валерій Маркус на своїй сторінці у Twitter зробив короткий пост, що складався з одного слова — "одружуюся". Реакція користувачів не забарилася. Дехто навіть припустив, хто може стати майбутньою дружиною бійця ЗСУ.

У коментарях під постом Маркуса додали твіт української журналістки Надії Сухої, яка через деякий час після поста Валерія написала на своїй сторінці "сказала "так"". Однак це поки що залишається лише припущеннями користувачів.

"Телеграф" зібрав реакцію мережі на заяву одного із завидних наречених із лав ЗСУ Валерія Маркуса.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що восени 2022 року звільнений з полону офіцер "Азова" Лев Пашко одружився зі своєю дівчиною Діаною. Боєць зробив їй пропозицію ще навесні, коли перебував у шпиталі.