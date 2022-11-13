Зірка "Сутінків" одружився зі своєю тезкою і насмішив цим мережу: перші фото з весілля

Мінус один симпатичний холостяк у світі

Головні герої популярної саги для вампірів "Сутінки" потроху втрачають статус холостяків та холостячок. Рік тому про своє одруження заявила Белла — Крістен Стюарт, яка вирішила пов’язати своє життя зі своєю дівчиною, а тепер стало відомо, що сімейною людиною став і головний перевертень саги Джейкоб — Тейлор Лотнер.

Як повідомляє dailymail, 30-річний актор і його 24-річна дівчина одружилися в п’ятницю, 11 листопада, зігравши весілля в Каліфорнії в оточенні приблизно 100 найближчих друзів та членів родини. Варто зазначити, що пара зв’язала себе тенетами шлюбу рівно через рік після того, як вони оголосили про заручини.

Наречений був одягнений у чорний смокінг з білою сорочкою та чорним метеликом, а наречена постала у повітряній білій сукні, вишиті квітами, з пікантним розрізом, та довгій білій фаті. Для образів своїх подружок нареченої новоспечена місис Лотнер обрала темно-зелений колір.

Варто відзначити, що весілля Тейлора Лотнера більше насмішило, ніж зворушило мережу. А все тому, що обраницю екранного Джейкоба також звати Тейлор. Щобільше, дівчина раніше говорила, що із задоволенням візьме прізвище чоловіка. Разом тепер на каліфорнійських пагорбах живе два Тейлора Лотнера.

Раніше "Телеграф" розповідав, як пройшло весілля української "Жанни д’Арк", однієї з найвідоміших снайперок ЗСУ Євгенії Емеральд. До речі, одруження відбувалося на передовій у Харківській області, розписував молодих генерал.

Однак не всі подібні церемонії нині проходять з великого кохання. На початку листопада багатьох зворушила історія українки Леди Космачевської, яка вирішила вийти заміж за відкритого гея, який перебуває у стосунках із чоловіком. Чим вона пояснила свій вчинок, читайте у нашому матеріалі.