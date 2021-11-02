Зірка "Сутінків" Крістен Стюарт одружується зі своєю дівчиною: фото пари

Судячи з усього, Крістен Стюарт остаточно забула Роберта Паттінсона.

Популярна голлівудська акторка Крістен Стюарт, яка раніше з’явилася на публіці з обручкою, і її дівчина Ділан Мейєр збираються одружитися. Пара разом уже понад два роки.

Про це зірка фільмів "Сутінки" та "Ангели Чарлі" розповіла на шоу Говарда Стерна, пише видання Metro.

"Ми одружимося, ми обов’язково це зробимо, — заявила Крістен. — Я хотіла, щоб мені зробили пропозицію, тому я думаю, що дуже чітко сформулювала те, що хотіла, і вона це зробила. Ми одружуємося, це відбувається".

Ділан Мейєр та Крістен Стюарт давно не приховують свої почуття

Крістен раніше зазначала, що готова була побратися з Ділан лише через 3 місяці стосунків.

Крістен Стюарт — голлівудська актриса. Популярність прийшла до неї після виходу на екрани романтичного фентезі "Сутінки". Весь той час, поки фільми серії виходили на екрани, зірка була у стосунках з актором Робертом Паттінсоном, який виконав у фільмі другу головну роль. Однак після того, як сага завершилася, Крістен зізналася, що їй подобаються дівчата, через що актрису звинуватили у піар-романі.

Ділан Мейєр – голлівудська сценаристка. Про їхній роман із Крістен Стюарт стало відомо у листопаді 2019-го року, а стосунки між дівчатами зародилися у серпні.

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