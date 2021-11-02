Звезда "Сумерек" Кристен Стюарт женится на своей девушке: фото пары

Судя по всему, Кристен Стюарт окончательно забыла Роберта Паттинсона.

Популярная голливудская актриса Кристен Стюарт, которая ранее появилась на публике с обручальным кольцом, и ее девушка Дилан Мейер собираются пожениться. Пара вместе уже более двух лет.

Об этом звезда фильмов "Сумерки" и "Ангелы Чарли" рассказала на шоу Говарда Стерна, пишет издание Metro.

"Мы поженимся, мы обязательно это сделаем, — заявила Кристен. — Я хотела, чтобы мне сделали предложение, поэтому я думаю, что очень четко сформулировала то, что хотела, и она это сделала. Мы женимся, это происходит".

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Кристен ранее отмечала, что готова была обручиться с Дилан всего через 3 месяца отношений.

Кристен Стюарт — голливудская актриса. Популярность пришла к ней после выхода на экраны романтического фэнтези "Сумерки". Все то время пока фильмы серии выходили на экраны звезда состояла в отношениях с актером Робертом Паттинсоном, исполнившем в фильме вторую главную роль. Однако после того, как сага завершилась, Кристен призналась, что ей нравятся девушки, из-за чего актрису обвинили в пиар-романе.

Дилан Мейер — голливудская сценаристка. Об их романе с Кристен Стюарт стало известно в ноябре 2019-го года, а отношения между девушками зародились в августе.

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