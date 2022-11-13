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Звезда "Сумерек" женился на своей тезке и насмешил этим сеть: первые фото со свадьбы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Тейлор Лотнер и его супруга Новость обновлена 13 ноября 2022, 12:56
Тейлор Лотнер и его супруга. Фото Коллаж "Телеграфа"

Минус один симпатичный холостяк в мире

Главные герои популярной саги про вампиров "Сумерки" понемногу начинают терять статус холостяков и холостячек. Год назад о своей женитьбе заявила Белла — Кристен Стюарт, которая решила связать свою жизнь со своей девушкой, а теперь стало известно, что семейным человеком стал и главный оборотень саги Джейкоб — Тейлор Лотнер.

Как сообщает dailymail, 30-летний актер и его 24-летняя девушка поженились в пятницу, 11 ноября, сыграв свадьбу в Калифорнии в окружении примерно 100 самых близких друзей и членов семьи. Стоит отметить, что пара связала себя узами брака ровно через год после того, как они объявили о помолвке.

Жених был одет в облегающий черный смокинг с белой рубашкой и черной бабочкой, а невеста предстала в воздушном белом платье, вышитом цветами, с пикантным разрезом, и длинной белой фате. Для образов своих подружек невесты новоиспеченная миссис Лотнер выбрала темно-зеленый цвет.

Свадьба Тейлора Лотнера
Свадьба Тейлора Лотнера
Свадьба Тейлора Лотнера
Свадьба Тейлора Лотнера
Свадьба Тейлора Лотнера
Свадьба Тейлора Лотнера

Стоит отметить, что свадьба Тейлора Лотнера больше насмешила, чем умилила сеть. А все потому, что избранницу экранного Джейкоба также зовут Тэйлор. И более того, девушка ранее говорила, что с удовольствием возьмет фамилию супруга. Итого теперь на калифорнийских холмах обитает два Тэйлора Лотнера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошла свадьба украинской "Жанны д'Арк", одной из известнейших снайперш ВСУ Евгении Эмеральд. К слову, бракосочетание проходило на передовой в Харьковской области, расписывал молодых генерал.

Однако не все подобные церемонии нынче проходят по большой любви. В начале ноября многих растрогала история украинки Леды Космачевской, которая решила выйти замуж за открытого гея, который находится в отношениях с мужчиной. Чем она объяснила свой поступок, читайте в нашем материале.

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#Свадьба #Актер #Тейлор Лотнер