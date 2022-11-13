Звезда "Сумерек" женился на своей тезке и насмешил этим сеть: первые фото со свадьбы

Минус один симпатичный холостяк в мире

Главные герои популярной саги про вампиров "Сумерки" понемногу начинают терять статус холостяков и холостячек. Год назад о своей женитьбе заявила Белла — Кристен Стюарт, которая решила связать свою жизнь со своей девушкой, а теперь стало известно, что семейным человеком стал и главный оборотень саги Джейкоб — Тейлор Лотнер.

Как сообщает dailymail, 30-летний актер и его 24-летняя девушка поженились в пятницу, 11 ноября, сыграв свадьбу в Калифорнии в окружении примерно 100 самых близких друзей и членов семьи. Стоит отметить, что пара связала себя узами брака ровно через год после того, как они объявили о помолвке.

Жених был одет в облегающий черный смокинг с белой рубашкой и черной бабочкой, а невеста предстала в воздушном белом платье, вышитом цветами, с пикантным разрезом, и длинной белой фате. Для образов своих подружек невесты новоиспеченная миссис Лотнер выбрала темно-зеленый цвет.

Стоит отметить, что свадьба Тейлора Лотнера больше насмешила, чем умилила сеть. А все потому, что избранницу экранного Джейкоба также зовут Тэйлор. И более того, девушка ранее говорила, что с удовольствием возьмет фамилию супруга. Итого теперь на калифорнийских холмах обитает два Тэйлора Лотнера.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как прошла свадьба украинской "Жанны д'Арк", одной из известнейших снайперш ВСУ Евгении Эмеральд. К слову, бракосочетание проходило на передовой в Харьковской области, расписывал молодых генерал.

Однако не все подобные церемонии нынче проходят по большой любви. В начале ноября многих растрогала история украинки Леды Космачевской, которая решила выйти замуж за открытого гея, который находится в отношениях с мужчиной. Чем она объяснила свой поступок, читайте в нашем материале.