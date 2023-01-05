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Це пожежа: українок підкорив календар із напівоголеними військовими

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Автор
Українська фотографка створила еротичний календар із військовими на 2023 рік Новина оновлена 05 січня 2023, 09:36
Українська фотографка створила еротичний календар із військовими на 2023 рік. Фото telegraf.com.ua

В Україні всі місяці гарячі із такими захисниками

Незважаючи на скандал із календарем від "5 каналу", українці не кинули задум продажу подібних матеріалів для допомоги Збройним силам України, — так, створили благодійний календар з напівоголеними українськими військовими.

Автором виступила київська фотографка Катерина Ейхманн. Спочатку вона просто знімала напівоголених українських військових, а потім на прохання підписників вирішила створити календар з їхніми фотографіями.

Календар назвали "наші", і до нього увійшло 12 фото частково оголених, татуйованих та мужніх українських захисників (щоб прогорнути світлину, натискайте на стрілочки збоку):

Такий календар продають по 1000 гривень, при цьому продаж благодійний — усі виручені кошти підуть на допомогу військовим. Купити його можна, залишивши заявку на сторінці фотографки у Instagram.

А ось ще трохи фото військових від Ейхманн:

Варто зауважити, що здебільшого українки захопилися таким календарем, проте з гумором помітили, що їхні хлопці, чоловіки та батьки такої покупки не зрозуміють, — нехай навіть у благодійних цілях.

"Нарешті нормальний календар", "Які гарненькі", "Наші хлопці найкрасивіші у світі", "Мені ніколи не подобалася зима, але грудень…", "Зробіть ще з військовими у формі, з автоматами", "Ох цей січень ", "Що за пожежа", "А можна такий із дівчатами?", — серед іншого, пишуть у коментарях.

Також не обійшлося без паралелей з календарем "5 каналу", — деякі знайшли несправедливим, що жінок захейтіли за участь у такій зйомці, а чоловіків вихваляють, інші ж відповіли, що в цьому випадку чоловіків не об’єктивізували, як у фотосесії "5 каналу".

Як повідомляв "Телеграф", раніше головком ЗСУ Валерій Залужний фактично підтримав еротичний календар від "5 каналу".

Теги:
#Благодійність #Військові #Календар #ЗСУ