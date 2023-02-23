Остапчук натякнув, що одружився з 22-річною коханою (фото)

Провокативні фото з'явилися на сторінках і в нього, і в його дівчини

Відомий український шоумен Володимир Остапчук, який наприкінці минулого року показав свою нову кохану, натякає на новий рівень їхніх стосунків. Найімовірніше, він офіційно побрався з 22-річною Катериною Полтавською.

Напередодні телеведучий виклав у своїх інстаграм-сторіз цікавий пост. На фото — величезний напис "Готово!", на фоні якого вказано: "22.02.2023 Finally" та смайлик-серденько. Фото зроблене біля паспортного центру у Києві, де проводиться державна реєстрація шлюбів.

Схожий пост з’явився і на сторінці самої Катерини Полтавської, яка закрита від сторонніх очей. Дівчина також виклала фото у сторіз, але її знімок зроблений безпосередньо біля паспортних столів всередині приміщення. На ньому красується все той же напис "Готово!" і лаконічний підпис "22.02.2023" та серденько.

Нагадаємо, що шоумен — двічі розлучений. У 2019 році він розійшовся з Оленою Войченко, офіційні стосунки з якою тривали близько 12 років, а в 2020-му одружився з Христиною Горняк, але цей шлюб також був недовгим — вже через 2 роки пара розлучилася. У ведучого є двоє дітей від першої дружини: син Еван та дочка Емілія.