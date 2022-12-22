Володимир Остапчук завів 22-річну пасію: хто вона та як виглядає (фото, відео)

Уже поповзли чутки, що парочка снідає разом і прикрашає одну на двох ялинку

Лише у вересні почали з’являтися чутки про розлучення Володимира Остапчука з другою дружиною Христиною Горняк. Сам він це не коментує, однак, схоже, нову кохану вже знайшов.

У мережі тепер ширяться нові чутки і здогадки. Як пише ТСН, обраниця Остапчука — 22-річна журналістка Катерина Полтавська. Відомо, що дівчина родом із Кропивницького, живе та працює зараз у Києві.

22-річна журналістка полонила серце телеведучого

Катерина Полтавська виглядає дуже стильно

Приводом для обговорення нового роману шоумена та журналістки стало відео, яким у TikTok поділилася блогерка Юлія Тимошенко. У ролику вона зібрала фото з одних і тих же місць, що їх Володимир та Катерина постять у своїх фотоблогах. Наприклад, і журналістка, і ведучий показали на своїх знімках одну і ту ж ялинку, яка стоїть вдома у ведучого. Світлини сніданку в обох теж були зроблені за одним і тим же столом.

До речі, свого часу Остапчук точно в такий же спосіб натякав на стосунки з Горняк. Перш ніж офіційно представити Христину як свою дівчину, вони з нею постили фото з однакових локацій.

Ось такі фото з'явилися в акаунтах Остапчука та Полтавської

Трохи деталей про особисте життя і новий імовірний роман з молодою журналісткою повідомляє і травесті-діва Монро: "А в телеведучого Остапчука нова краля. Начебто та, що допомагає відновлювати акаунти в інста. Вона і йому допомагала повернути аккаунт. Совєт та любов, він вільний, але ніщо так не бадьорить, як свіжа плітка".

Цікаво, що інстаграм-профіль Катерини Полтавської наразі закритий, але, судячи з шапки профілю, працює вона журналісткою й project-менеджеркою, а також веде свій блог. Має понад 30 тис. підписників. В інстаграмі її знають як дівчину, яка "смішно відповідає на коменти росіян", передає 24 канал.

Нагадаємо, що перше розлучення у шоумена сталося ще у жовтні 2019 року. Тоді телеведучий зізнався, що їхній "ідеальний шлюб" з Оленою Войченком — просто красива картинка. Розлучення було скандальним, оскільки Остапчук ще й зізнався, що зраджував дружину з Гірником. За словами чоловіка, з початку війни його колишня дружина з двома їхніми дітьми поїхали до Канади, і зараз Олена не дає можливості батькові бачитися із сином Еваном та дочкою Емілією, якій 5 червня виповнилося 9 років.

Пара виглядала щасливою, але щось пішло не так

Наступне кохання тривало недовго — лише у червні 2022 року Володимир Остапчук заявив, що війна не завадила йому з дружиною Христиною добудовувати своє власне гніздечко. Остапчук та Гірняк хотіли облаштуватися у котеджному містечку у селі Вишеньки, що на Київщині. Але, як бачимо, цим планам не здійснитися. У вересні стало відомо, що стосунки пари — під загрозою і про спільне майбутнє не йдеться.