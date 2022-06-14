Остапчук показав, як будується його будинок під Києвом, незважаючи на війну (фото)

Телеведучий добудовує будинок, маючи проблеми із матеріалами

Відомий український телеведучий Володимир Остапчук заявив, що війна не завадила йому з дружиною, нотаріусом Христиною Горняк, яка недавно заінтригувала округлим животом, добудовувати своє власне гніздечко.

Пара придбала будинок восени 2021 року, у котеджному містечку у селі Вишеньки, що на Київщині, — "Золоче Прованс". У себе в Інстаграмі шоумен показав фанатам, як виглядає їхній будинок зараз.

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"Нашому будинку — бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо — майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш Дім добудувати, а ремонт — доробити. Не зважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ! Все буде Україна", — написав Остапчук у пості.

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