"Всі довольні?": Остапчук вперше звернувся до підписників після новини про друге розлучення

Офіційно про своє розлучення пара ще коментарів не давала

Днями стало відомо, що український телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк, проживши з нею в офіційному шлюбі менше двох років.

Шоумен звернувся до своїх підписників в Інстаграмі з питанням, чи задоволені вони зараз його новим статусом. "Всі довольні? ", — написав Остапчук. Зазначимо, що ведучий раніше видалив свій акаунт, а тепер відновив його, написавши цей новий пост.

Нагадаємо, раніше Остапчука захейтили через те, що той покинув свою першу дружину Олену Войченко з дітьми заради нової жінки. Христину Горняк називали коханкою, яка зруйнувала шлюб українського телеведучого. Писали і Горняк про те, що на чужому горі щастя не збудуєш.

Що відомо про розлучення Остапчука та Горняк

Першим публічно про те, що Остапчуки – не разом, заговорив телеведучий Слава Дьомін. Журналіст заявив, що телеведучий має проблеми в сімейному житті. За словами Дьоміна, який працював разом з Остапчуком на телеканалі "Україна", Горняк та Остапчук, які одружилися у 2020 році, живуть окремо. Крім того, підписники зауважили, що Володимир та Христина не привітали один одного з річницею весілля, яке було 15 жовтня.

Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися 15 жовтня 2022 року

Скандальне розлучення Остапчука з першою дружиною Оленою Войченко

Український телеведучий у жовтні 2019 року зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою він виховував двох дітей: доньку Емілію (2013) та сина Еван-Олександра (2018). Виявилося, що їхня ідеальна родина — лише картинка, а шоумен до того зраджував Войченко з Горняк. Пара розлучилася і досить скандально.

За словами чоловіка, з початку війни його колишня дружина з дітьми поїхали до Канади, і зараз Олена не дає можливості батькові бачитися із сином Еваном та дочкою Емілією, якій 5 червня виповнилося 9 років.

Володимир Остапчук та Олена Войченко у 2019 році

У червні Володимир Остапчук заявив, що війна не завадила йому з дружиною Христиною добудовувати своє власне гніздечко. Остапчук та Горняк хотіли облаштуватися у котеджному містечку у селі Вишеньки, що на Київщині. Але, як бачимо, цим планам не здійснитись.