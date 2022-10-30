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"Всі довольні?": Остапчук вперше звернувся до підписників після новини про друге розлучення

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Христина Горняк та Володимир Остапчук Новина оновлена 30 жовтня 2022, 09:25
Христина Горняк та Володимир Остапчук. Фото instagram.com/vova_ostapchuk

Офіційно про своє розлучення пара ще коментарів не давала

Днями стало відомо, що український телеведучий Володимир Остапчук розлучився зі своєю другою дружиною, нотаріусом Христиною Горняк, проживши з нею в офіційному шлюбі менше двох років.

Шоумен звернувся до своїх підписників в Інстаграмі з питанням, чи задоволені вони зараз його новим статусом. "Всі довольні? ", — написав Остапчук. Зазначимо, що ведучий раніше видалив свій акаунт, а тепер відновив його, написавши цей новий пост.

Нагадаємо, раніше Остапчука захейтили через те, що той покинув свою першу дружину Олену Войченко з дітьми заради нової жінки. Христину Горняк називали коханкою, яка зруйнувала шлюб українського телеведучого. Писали і Горняк про те, що на чужому горі щастя не збудуєш.

володимир остапчук

Що відомо про розлучення Остапчука та Горняк

Першим публічно про те, що Остапчуки – не разом, заговорив телеведучий Слава Дьомін. Журналіст заявив, що телеведучий має проблеми в сімейному житті. За словами Дьоміна, який працював разом з Остапчуком на телеканалі "Україна", Горняк та Остапчук, які одружилися у 2020 році, живуть окремо. Крім того, підписники зауважили, що Володимир та Христина не привітали один одного з річницею весілля, яке було 15 жовтня.

Володимир Остапчук та Христина Горняк
Володимир Остапчук та Христина Горняк одружилися 15 жовтня 2022 року

Скандальне розлучення Остапчука з першою дружиною Оленою Войченко

Український телеведучий у жовтні 2019 року зізнався, що розлучається зі своєю дружиною Оленою Войченко, з якою він виховував двох дітей: доньку Емілію (2013) та сина Еван-Олександра (2018). Виявилося, що їхня ідеальна родина — лише картинка, а шоумен до того зраджував Войченко з Горняк. Пара розлучилася і досить скандально.

За словами чоловіка, з початку війни його колишня дружина з дітьми поїхали до Канади, і зараз Олена не дає можливості батькові бачитися із сином Еваном та дочкою Емілією, якій 5 червня виповнилося 9 років.

Володимир Остапчук та Олена Войченко
Володимир Остапчук та Олена Войченко у 2019 році

У червні Володимир Остапчук заявив, що війна не завадила йому з дружиною Христиною добудовувати своє власне гніздечко. Остапчук та Горняк хотіли облаштуватися у котеджному містечку у селі Вишеньки, що на Київщині. Але, як бачимо, цим планам не здійснитись.

Теги:
#Розлучення #Володимир Остапчук #Христина Горняк