"Все довольны?": Остапчук впервые обратился к подписчикам после новости о втором разводе

Официально о своем расставании пара еще комментариев не давала

На днях стало известно, что украинский телеведущий Владимир Остапчук расстался со своей второй женой, нотариусом Кристиной Горняк, прожив с ней в официальном браке менее двух лет.

Шоумен обратился к своим подписчикам в Инстаграме с вопросом, довольны ли они сейчас его новым статусом. "Все довольны?", — написал Остапчук. Отметим, что ведущий ранее удалил свой аккаунт, а теперь восстановил его, написав этот новый пост.

Напомним, ранее Остапчука захейтили из-за того, что тот покинул свою первую жену Елену Войченко с детьми ради новой женщины. Кристину Горняк называли любовницей, разрушившей брак украинского телеведущего. Писали и Горняк о том, что на чужом горе счастье не построишь.

Что известно о разводе Остапчука и Горняк

Первым публично о том, что Остапчуки – не вместе, заговорил телеведущий Слава Демин. Журналист заявил, что у телеведущего проблемы в семейной жизни. По словам Демина, работавшего вместе с Остапчуком на телеканале "Украина", Горняк и Остапчук, которые поженились в 2020 году, живут отдельно. Кроме того, подписчики заметили, что Владимир и Кристина не поздравили друг друга с годовщиной свадьбы, которая была 15 октября.

Владимир Остапчук и Кристина Горняк поженились 15 октября 2022 года

Скандальный развод Остапчука с первой женой Еленой Войченко

Украинский телеведущий в октябре 2019 года признался, что разводится со своей супругой Еленой Войченко, с которой он воспитывал двоих детей: дочь Эмилия (2013) и сын Эван-Александр (2018). Оказалось, что их идеальная семья — лишь картинка, а шоумен более того изменял Войченко с Горняк. Пара развелась и довольно скандально.

По словам мужчины, с начала войны его бывшая жена с детьми уехали в Канаду, и сейчас Елена не дает возможности отцу видеться с сыном Эваном и дочерью Эмилией, которой 5 июня исполнилось 9 лет.

Владимир Остапчук и Елена Войченко в 2019 году

В июне Владимир Остапчук заявил, что война не помешала ему с женой Кристиной достраивать свое собственное гнездышко. Остапчук и Горняк хотели обустроиться в коттеджном городке в селе Вишенки, Киевской области. Но, как видим, этим планам уже не сбыться.