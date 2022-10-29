"Красавчик растет": Санта Димопулос показала, каким вырос ее сын от Андрея Джеджулы

29 октября мальчику исполнилось 14 лет.

Бывшая солистка "ВИА Гра" и победительница "Танцев со звездами", украинская певица и модель Санта Димопулос поделилась милыми снимками своего старшего сына Даниэля, которого она родила от известного телеведущего Андрея Джеджулы. 29 октября мальчик отмечает свой день рождения — ему исполнилось 14 лет.

Небольшим видео с подборкой фотографий именинника Димопулос поделилась на своей странице в Инстаграм. Отметим, что снимки из слайд-шоу были сделаны в разном возрасте и в разных странах. Свою публикацию певица сопроводила трогательным поздравлением.

"С днем ​​рождения, мой удивительный человек Даниэль. Я горжусь тобой и абсолютно тебя люблю! Мой сын, мой друг, уже настоящий мужчина. Добрый, искренний, понимающий, уникальный. Не верю, что уже такой взрослый. Я желаю, чтобы ты никогда не боялся, чтобы с уверенностью встречал все жизненные уроки, чтобы был всегда счастливым" — написала Санта.

К поздравлениям присоединились и подписчики артистки. Стоит отметить, что среди комментаторов отметилась и еще одна экс-супруга Андрея Джеджулы Юлия Леус.

Ранее "Телеграф" писал, что снимком своего сына также поделилась и известная украинская телеведущая Маша Ефросинина. И помимо фото, она также рассказала, как война изменила ее сына.