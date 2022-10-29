"Красавчик росте": Санта Дімопулос показала, яким виріс її син від Андрія Джеджули

29 жовтня хлопчику виповнилося 14 років.

Колишня солістка "ВІА Гра" та переможниця "Танців із зірками", українська співачка та модель Санта Дімопулос поділилася милими знімками свого старшого сина Даніеля, якого вона народила від відомого телеведучого Андрія Джеджули. 29 жовтня хлопчик відзначає свій день народження – йому виповнилося 14 років.

Невеликим відео із добіркою фотографій іменинника Дімопулос поділилася на своїй сторінці в Інстаграм. Зазначимо, що знімки зі слайд-шоу були зроблені у різному віці та в різних країнах. Свою публікацію співачка супроводжувала зворушливим вітанням.

"З днем ​​народження, моя дивовижна людина Даніель. Я пишаюся тобою і абсолютно тебе люблю! Мій син, мій друг, вже справжній чоловік. Добрий, щирий, розуміючий, унікальний. Не вірю, що вже такий дорослий. Я бажаю, щоб ти ніколи не боявся, щоб з упевненістю зустрічав усі життєві уроки, щоби був завжди щасливим" — написала Санта.

До привітань приєдналися й підписники артистки. Серед коментаторів відзначилася і ще одна ексдружина Андрія Джеджули Юлія Леус.

Раніше "Телеграф" писав, що знімком свого сина також поділилася відома українська телеведуча Маша Єфросиніна. І окрім фото, вона також розповіла, як війна змінила її сина.