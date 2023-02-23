Остапчук намекнул, что женился на 22-летней любимой (фото)

Провокационные фото появились на страницах и у него, и у его девушки

Известный украинский шоумен Владимир Остапчук, который в конце прошлого года показал свою новую возлюбленную, намекает на новый уровень их отношений. Скорее всего, он официально женился на 22-летней Екатерине Полтавской.

Накануне телеведущий выложил в своих инстаграм-сторис интересный пост. На фото — огромная надпись "Готово!", на фоне которой указано: "22.02.2023 Finally" и смайлик-сердечко. Фото сделано возле паспортного центра в Киеве, где проводят государственную регистрацию браков.

Похожий пост появился и на странице самой Екатерины Полтавской, закрытой от посторонних глаз. Девушка тоже выложила фото в сторис, но ее снимок сделан прямо у паспортных столов внутри помещения. На нем красуется все та же надпись "Готово!" и лаконичная подпись "22.02.2023" с сердечком.

Напомним, что шоумен дважды разведен. В 2019 году он разошелся с Еленой Войченко, официальные отношения с которой длились около 12 лет, а в 2020-м женился на Кристине Горняк, но этот брак также был недолгим — уже через 2 года пара развелась. У ведущего есть двое детей от первой жены: сын Эван и дочь Эмилия.