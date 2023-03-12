Боец ВСУ выбрался из Бахмута на танке на свою свадьбу: ехали почти два дня по бездорожью и грязи

Пара поженилась 11 марта

Украинский военный Богдан Артемов приехал их Бахмута, где идут самые тяжелые бои, к своей девушке в Черкассы на танке. Защитник проделал огромный путь по грязи и бездорожью, чтобы жениться на своей возлюбленной.

Невеста военного Инна до последнего не знала, состоится ли свадьба. Все решилось буквально в последний момент и на подготовку оставалось около недели. Однако большая сложность состояла в том, как Артемову добраться до Черкасс с передовой. Об этом сообщает издание "Суспільне".

Невеста воина отметила, что очень волновалась и стала ценить каждый прожитый в жизни момент.

"А я не волнуюсь: накануне праздника пережил эмоции поострее. Приехал из Бахмута. Не был уверен, что получится приехать, потому что там очень сложная ситуация. Была проблема уехать потому, что там осталась одна дорога. Из-за дождей другие размокли – грязь. Машиной не проедешь, товарищ хотел вывезти меня на легковом автомобиле — мы застряли, и так получилось, что друзья мои из 93-й бригады вывезли меня танком через поле, потом подобрали другие военные друзья, ехал почти два дня, там все переправы разбиты. Сейчас чувствую себя счастливым", – сказал жених.

Суспільне Черкассы/ Натали Соколан

11 марта пара поженилась. Молодожены рассказали, что к свадьбе готовились быстро. Артемову дали чуть больше недели отпуска и уже вскоре он вернется к своим побратимам на фронт.

"Готовились быстро — неделю. Дали 10 дней отпуска. Потом снова вернусь на передовую", – рассказал жених.

"Сокращенный медовый месяц, демоверсия" – добавила Инна.

Планов молодая пара пока не строит. Оба ждут, пока в стране закончится полномасштабная война и Артемов сможет вернуться домой.

"Там, где я сейчас нахожусь, особо планов не построишь. Верю в лучшее. Когда вернусь оттуда, буду планировать тогда. Хотим жить в Черкассах. Мы оба здесь родились. Это тот город, где хотел бы прожить всю жизнь. Очень его люблю", – подчеркнул военный.

Суспільне Черкассы/ Натали Соколан

Отмечается, что Богдан Артемов встал на защиту своей страны в начале полномасштабного вторжения. Изначально он был в терробороне, а затем решил, что хочет воевать, отправился в военкомат и попросил повестку.

"До этого работал в компании "УкраВит". Работа нравилась. Хороший коллектив имел. Все меня устраивало. Но я понял, что нужна помощь Украине. А с такими ребятами, как я, Украина придет к победе обязательно", – рассказал Артемов.

Суспільне Черкассы/ Натали Соколан

Возлюбленная военного добавила, что хотела идти вместе с Артемовым. Однако он ее не пустил.

"А вообще я визажист. Буду ждать дома – такова судьба жен военных", – сказала Инна.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в феврале текущего года украинский военный Валерий Маркус, которого еще называют похитителем женских сердец, заявил, что он женится.