Поклонницы "краша" из ВСУ отреагировали на его заявление о свадьбе: "А как же мы, Валера?"

Пользователи сети уже разведали, кто может быть предполагаемой невестой бойца ВСУ

Украинские военные, смело защищающие нашу страну и совершающие порой невероятные поступки, уже давно стали похитителями женских сердец. В числе любимчиков украинок также оказался писатель, блогер и главный сержант 47-й бригады ВСУ "Магура" Валерий Маркус. На его странице в соцсети появился пост, разбивший сердца многим девушкам.

Сегодня, 13 февраля, Валерий Маркус на своей странице в Twitter сделал короткий пост, состояний из одного слова — "женюсь". Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Некоторые даже предположили, кто может стать будущей женой бойца ВСУ.

В комментариях под постом Маркуса добавили твит украинской журналистки Надежды Сухой, которая спустя некоторое время после поста Валерия написала на своей странице "сказала "да"". Однако это пока остается лишь предположениями пользователей.

"Телеграф" собрал реакцию сети на заявление одного из завидных женихов из рядов ВСУ Валерия Маркуса.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что осенью 2022 года освобожденный из плена офицер "Азова" Лев Пашко женился на своей девушке Диане. Боец сделал ей предложение еще весной, когда находился в госпитале.