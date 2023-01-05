Это пожар: украинок покорил календарь с полуобнаженными военными
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В Украине все месяцы горячи с такими защитниками
Несмотря на скандал с календарем от "5 канала", украинцы не бросили затею продажи подобных материалов для помощи Вооруженным силам Украины, — так, создали благотворительный календарь с полуобнаженными украинскими военными.
Автором выступила киевская фотограф Екатерина Эйхманн. Сначала она просто снимала полуобнаженных украинских военных, а потом по просьбе подписчиков решила создать и календарь с их фотографиями.
Календарь назвали "наші", и в него вошло 12 фото частично обнаженных, татуированных и мужественных украинских защитников (чтобы посмотреть больше фото, нажимайте на стрелочки сбоку):
Такой календарь продают по 1000 гривен, при этом продажа благотворительная, — все вырученные средства пойдут на помощь военным. Купить его можно, оставив заявку на странице фотографа в Instagram.
А вот еще немного фото военных от Эйхманн:
Стоит заметить, что в большинстве своем украинки пришли в восторг от такого календаря, однако с юмором заметили, что их парни, мужья и родители такой покупки не поймут, — пусть даже в благотворительных целях.
"Наконец-то нормальный календарь", "Какие хорошенькие", "Наши парни самые красивые в мире", "Мне никогда не нравилась зима, но декабрь…", "Сделайте еще с военными в форме, с автоматами", "Ох этот январь", "Что за пожар", "А можно такой с девушками?", — среди прочего, пишут в комментариях.
Также не обошлось без параллелей с календарем "5 канала", — некоторые нашли несправедливым, что женщин захейтили за участие в такой съемке, а мужчин восхваляют, другие же ответили, что в этом случае мужчин не объективизировали, как в фотосессии "5 канала".
Как сообщал "Телеграф", ранее главком ВСУ Валерий Залужный фактически поддержал эротический календарь от "5 канала".