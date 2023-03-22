Слезы и долгие объятия: в Краматорске воины встречают и провожают родных, трогательные фото

Вокзал в Краматорске уже стал постоянным местом встреч украинских воинов и их любимых

Несмотря на непрекращающиеся обстрелы на востоке Украины и не только, воины находят несколько дней, а то и часов, чтобы увидеться с родными и близкими. Одним из частых мест встречи стал город Краматорск, который всего в 50 км от передовых позиций ВСУ. Именно туда сегодня, 22 марта, приехал так называемый "поезд любви" — он привез самое дорогое сердцу каждого воина.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов сделал фоторепортаж, который преисполнен любви, слез, горести разлуки и радости встречи. Украинские воины встречали своих родных с букетами цветов и долго обнимались, стоя на перроне. Другие же наоборот провожали семьи, спустя несколько дней совместного отдыха. Приезжают не только граждаснкие, но и военные к военным, как, например, пара на фото ниже. Вероятно, они служат в разных подразделениях и выделили несколкьо дней на то, чтобы увидеться.

Отметим, что девушки уже привыкли к таким коротким встречам с любимыми защитниками и не боятся ездить к ним в прифронтовой Краматорск. Перед отъездом — селфи на память, долгие поцелуи и объятия. Воины не покидали перрон до тех пор, пока поезд не увез их родных подальше от линии фронта — они смотрели ему вслед и махали, уже ожидая следующую встречу.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что украинский воин на танке выбирался из Бахмута, чтобы попасть на собственную свадьбу. Артемов Богдан потратил на дорогу в Черкассы два дня, но успел сказать "да" в ЗАГСе.