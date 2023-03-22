Сльози та довгі обійми: у Краматорську воїни зустрічають та проводжають рідних, зворушливі фото

Вокзал у Краматорську вже став постійним місцем зустрічей українських воїнів та їхніх коханих

Незважаючи на безперервні обстріли на сході України і не тільки, воїни знаходять кілька днів, а то й годин, щоб побачитися з рідними та близькими. Одним із найчастіших місць зустрічі стало місто Краматорськ, яке всього за 50 км від передових позицій ЗСУ. Саме туди сьогодні, 22 березня, приїхав так званий "потяг кохання" — він привіз найдорожче серцю кожного воїна.

Фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фоторепортаж, який сповнений любові, сліз, прикрості розлуки та радості зустрічі. Українські воїни зустрічали своїх рідних із букетами квітів та довго обіймалися, стоячи на пероні. Інші ж навпаки проводжали сім’ї через кілька днів спільного відпочинку. Приїжджають не лише цивільні, а й військові до військових, як, наприклад, пара на фото нижче. Ймовірно, вони служать у різних підрозділах і виділили кілька днів на те, щоб побачитися.

Зазначимо, що дівчата вже звикли до таких коротких зустрічей із улюбленими захисниками і не бояться їздити до них у прифронтовій Краматорськ. Перед від’їздом — селфі на згадку, довгі поцілунки та обійми. Воїни не залишали перон доти, доки поїзд не відвіз їх рідних подалі від лінії фронту — вони дивилися йому вслід і махали, чекаючи на наступну зустріч.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що український воїн на танку вибирався з Бахмута, аби потрапити на власне весілля. Артемов Богдан витратив на дорогу до Черкас два дні, але встиг сказати "так" у РАГСі.