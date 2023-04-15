Цинічний удар російських терористоів по Слов'янську: кількість жертв знову зросла

Станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку тіло загиблої жінки

Рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого будинку у Слов'янську Донецької області тіло загиблої жінки. Кількість жертв ворожого ракетного удару по прифронтовому місту збільшилася до дев'яти.

Про це заявила речник ДСНС у Донецькій області Вероніка Бахал, повідомляє "Суспільне".

За даними представника ДСНС, станом на 23:50 рятувальники витягли з-під завалів багатоквартирного будинку у Слов'янську тіло загиблої жінки. Продовжуються пошуки ще чотирьох людей.

В свою чергу, в МВС повідомили, що російські війська випустили по Слов'янську 7 ракет: пошкоджено 34 багатоповерхівки, 20 приватних будинків, об'єкти цивільної інфраструктури та 12 автомобілів.

Нагадаємо, вчора російські окупанти обстріляли житловий квартал Слов'янська . Станом на 19:50 було відомо, що внаслідок удару ворога загинуло понад п'ять осіб. На жахливий обстріл відреагував президент України Володимир Зеленський, наголосивши, що за такі дії буде справедлива відповідальність.

Нагадаємо, що нещодавно горезвісний "руський мір" вкотре показав свій терористичний звірячий оскал, стративши полоненого українського військовослужбовця.