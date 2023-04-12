"Дістанемо всюди": голова СБУ дав обіцянку помститися росіянам за звірячу страту полоненого

Правоохоронці обіцяють, що злочинці отримають заслужене покарання

Очільник Служби безпеки України Василь Малюк не пройшов осторонь інформації про жорстоку страту українського військовополоненого. На його думку, тортурами та відрізанням голови ще живій людині росіяни вкотре продемонстрували свою звірячу сутність.

Про це йдеться у заяві пресслужби СБУ. Очільник відомства підкреслив — його підлеглі уже розпочали досудове розслідування цього воєнного злочину. Робота ведеться згідно з ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України — порушення звичаїв та законів ведення війни.

"Ми знайдемо цих нелюдів, — переконаний Василь Малюк. — Якщо треба буде — дістанемо всюди, де б вони не були: з-під землі чи з того світу".

Також він підкреслив, що російські окупанти, котрі знущалися з українського солдата, обов'язково будуть покарані.

Нагадаємо, що виконавці вбивства насправді вже можуть бути мертвими. Розслідувачі спільноти InformNapalm стверджують, що подібні відео зі стратою, ймовірно, з'являються в мережі після того, як окупантів ліквідують.

Також "Телеграф" писав, що іноземним ЗМІ вдалося знайти ще одне відео із обезголовленими військовими ЗСУ. За попередніми даними, воно може бути зняте під Бахмутом.