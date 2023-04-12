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Виконавці вже мертві? Стало відомо, хто міг "злити" відео нової страти українського військовополоненого

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публікації
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Автор
Російські військові вже відзначалися жорстокістю та катуваннями Новина оновлена 12 квітня 2023, 08:22
Російські військові вже відзначалися жорстокістю та катуваннями. Фото facebook.com/ngu.east

Кількість свідчень про катування зросла після вторгнення рф

Росіяни продовжують вчиняти звірства на території України не тільки до цивільних, а й до військовополонених. Напередодні поширилося відео, де українському військовополоненому відрізають голову.

У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm зазначають, що практика вбивств з катуваннями значно почастішала після повномасштабного вторгення, хоча про неї були свідчення і раніше. Одна з причин — накази командирів, як знімають все на телефон, аби "пов’язати кров’ю та злочином".

Це примушує бойовиків не втікати та не здаватися в полон. Вони припускають, що якщо таке відео потрапило в мережу то співучасник злочину міг втекти або зрадити. Інший варіант — якщо відео знайшли в телефоні вбитого командира і вирішили викласти в мережу. "Якщо вони потрапляють в мережу, то їх виконавці, ймовірно, можуть бути вже мертві", — зазначають в InformNapalm.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інше відео росіян, де вони знущалися з закатованої людини, називаючи чоловіка грузинським найманцем. Однак в мережі його впізнали як цивільного місцевого мешканця.

Теги:
#Страта #Російські військові #Катування