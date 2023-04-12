Виконавці вже мертві? Стало відомо, хто міг "злити" відео нової страти українського військовополоненого

Кількість свідчень про катування зросла після вторгнення рф

Росіяни продовжують вчиняти звірства на території України не тільки до цивільних, а й до військовополонених. Напередодні поширилося відео, де українському військовополоненому відрізають голову.

У Міжнародній розвідувальній спільноті InformNapalm зазначають, що практика вбивств з катуваннями значно почастішала після повномасштабного вторгення, хоча про неї були свідчення і раніше. Одна з причин — накази командирів, як знімають все на телефон, аби "пов’язати кров’ю та злочином".

Це примушує бойовиків не втікати та не здаватися в полон. Вони припускають, що якщо таке відео потрапило в мережу то співучасник злочину міг втекти або зрадити. Інший варіант — якщо відео знайшли в телефоні вбитого командира і вирішили викласти в мережу. "Якщо вони потрапляють в мережу, то їх виконавці, ймовірно, можуть бути вже мертві", — зазначають в InformNapalm.

Раніше "Телеграф" повідомляв про інше відео росіян, де вони знущалися з закатованої людини, називаючи чоловіка грузинським найманцем. Однак в мережі його впізнали як цивільного місцевого мешканця.