"Достанем везде": глава СБУ дал обещание отомстить россиянам за зверскую казнь пленного

Правоохранители обещают, что преступники получат заслуженное наказание

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк не прошел мимо информации о жестокой казни украинского военнопленного. По его мнению, пытками и отрезанием головы еще живому человеку россияне в очередной раз продемонстрировали свою звериную сущность.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы СБУ. Глава ведомства подчеркнул, что его подчиненные уже начали досудебное расследование этого военного преступления. Работа ведется согласно ч.2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение обычаев и законов ведения войны.

"Мы найдем этих извергов, — убежден Василий Малюк. — Если надо будет — достанем везде, где бы они ни были: из-под земли или с того света".

Также он подчеркнул, что российские оккупанты, которые издевались над украинским солдатом, обязательно будут наказаны.

Напомним, что исполнители убийства, действительно, уже могут быть мертвы. Расследователи сообщества InformNapalm утверждают, что подобные видео с казнью, вероятно, появляются в сети после того, как оккупантов ликвидируют.

Также "Телеграф" писал, что иностранным СМИ удалось найти еще одно видео с обезглавленными военными ВСУ. По предварительным данным, оно может быть снято под Бахмутом.