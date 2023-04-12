Исполнители уже мертвы? Стало известно, кто мог "слить" видео новой казни украинского военнопленного

Количество свидетельств о пытках возросло после вторжения рф

Россияне продолжают совершать зверства на территории Украины не только к гражданским, но и к военнопленным. Накануне распространилось видео, где украинскому военнопленному отрезают голову.

В Международном разведывательном сообществе InformNapalm отмечают, что практика убийств с пытками значительно участилась после полномасштабного вторжения, хотя о ней были показания и раньше. Одна из причин — приказы командиров, как снимают все по телефону, чтобы "увязать кровью и преступлением".

Это заставляет боевиков не убегать и не сдаваться в плен. Они предполагают, что если такое видео попало в сеть, то соучастник преступления мог убежать или предать. Другой вариант – если видео нашли в телефоне убитого командира и решили выложить в сеть. "Если они попадают в сеть, то их исполнители, вероятно, могут быть уже мертвы", отмечают в InformNapalm.

Ранее "Телеграф" сообщал о другом видео россиян, где они издевались над замученным человеком, называя мужчину грузинским наемником. Однако в сети его узнали как гражданского местного жителя.