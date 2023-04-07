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Стоя в бетонной "яме", без нормальной еды, но с психологическими издевательствами: бывшая пленница рассказала, как оккупанты содержат украинцев в тюрьмах

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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Людмила Гусейнова держалась в плену с мыслью, что об издевательствах над украинцами должен узнать мир. Новость обновлена 07 апреля 2023, 12:00
Людмила Гусейнова держалась в плену с мыслью, что об издевательствах над украинцами должен узнать мир.

Оказавшись на свободе волонтер Людмила Гусейнова стала помогать добиваться освобождения всех гражданских пленников россии.

Пока Украина обеспечивает военнопленных россиян максимально комфортными условиями содержания в лагерях, страна-агрессор продолжает издеваться над нашими военными и гражданскими, попавшими во вражеские застенки. К крайне плохому питанию и ужасным бытовым условиям для украинцев добавляются пытки и психологическое давление. В таком "аду" находятся не только украинские бойцы, захваченные в плен уже после начала полномасштабной войны, но и так называемые "политические" заключенные — украинцы с Донбасса, Крыма, попавшие в руки россиян задолго до 24 февраля. В их числе и Людмила Гусейнова, которая три года провела в Донецком СИЗО.

"Зарешечено настолько плотно, что небо и солнце почти не видно"

На днях офис Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, в ответ на упреки Мониторинговой миссии ООН по поводу вероятных нарушений прав военнопленных со стороны Украины, распространил фото из лагеря, где содержатся россияне.

На фотографиях видно, что люди, принесшие в нашу страну разрушения и смерти, живут в светлых комнатах с кроватями, застеленными чистым бельем, имеют просторную столовую с кухней, медицинский кабинет, а во дворе есть даже футбольное поле. Российские пленные могут работать и периодически звонить по телефону семьям. И в этом неоднократно убеждались иностранные журналисты и представители международных организаций.

В комментариях под фото из лагеря для военнопленных Людмила Гусейнова указала на разительные отличия с условиями для украинцев.

А вот с содержанием украинских пленных и заключенных на оккупированных территориях или в россии все с точностью до наоборот. Но обо всем ужасе, в котором оказываются как украинские военные, так и гражданские, становится известно только после их освобождения.

На разительные отличия в условиях содержания обратила внимание под постом в соцсетях 60-летняя жительница Новоазовска Донецкой области Людмила Гусейнова, которая провела в плену более трех лет.

Гусейнова занималась детьми-сиротами и детьми, лишенными родительской опеки.

После оккупации ее родного города в 2014-м Людмила наладила помощь воспитанникам приюта в соседнем Приморском и заботилась о них до 16 октября 2019-го года. Именно в этот день ее арестовали прямо на работе. Затем было 50 дней в печально известной тюрьме "Изоляция", а после — перевод в Донецкий следственный изолятор, где женщина пробыла вплоть до момента освобождения 17 октября 2022 года.

Как узнала впоследствии Людмила, ее задержанию "способствовали" бывшие коллеги с птицефермы, где она работала инженером по технике безопасности. Доносы от них она увидела во время ознакомления с обвинительным актом перед передачей его в суд.

"Заседание так называемого верховного суда проходило без меня и без адвоката, я об этом узнала, получив постановление, – вспоминает Людмила. – В нем сообщалось, что поскольку в "ДНР" действует мораторий на смертную казнь для женщин (а такое наказание предусмотрено за шпионаж ), они не могут рассматривать мое дело. Его передали в межрайонный суд. И как-то в СИЗО прибыл прокурор, судья и секретарь, меня вызвали, но не предупредили, что будет заседание. Задали несколько вопросов и больше я их не видела".

Украинская позиция не нравилась коллегам и они поспособствовали задержанию Людмилы.

"Телеграф" попросил бывшую пленницу сравнить условия содержания в тюрьмах на оккупированных россиянами территориях с лагерем для военнопленных в Украине.

"Увидела на фото из лагеря деревянные отдельные кровати, достаточно просторно расставленные. В СИЗО Донецка, где находилась я, были спареные двухэтажные нары, сваренные криво. Расстояние между ними – 40 сантиметров, то есть пространства передвигаться не было вообще. Спать ты вынужден лицом к лицу с другой женщиной, которая может быть больна чем угодно. И ты ничего с этим не можешь поделать. На 20 заключенных одна "дыра" в полу вплотную к спальным местам, отделенная только тряпкой — так выглядит "туалет". Рядом раковина, здесь и посуду моют, и гигиенические процедуры делают, и бреются, извините за интимные подробности", — рассказывает Людмила.

В Донецком СИЗО заключенных выводили гулять на крышу, куда были выведены трубы, из которых воняло.

Женщина подчеркивает, что в камере отсутствовала вентиляция, а два окошка, которые не закрывались в любое время суток и при любой погоде, не могли справиться с дымом от сигарет.

"Тебе нечем дышать и иногда даже не видишь ничего вокруг, потому что стоит стена из табачного дыма, — вспоминает Людмила . — На прогулки нас время от времени выводили, но о свежем воздухе речь не шла. Это происходило на крыше в некоем бетонном мешке. Сверху все зарешечено настолько плотно, что неба и солнца почти не видно. К тому же на эту площадку выведены какие-то трубы, из которых очень воняло канализацией. Особенно с этим было плохо последний год, когда возникли проблемы с водой. Тогда невыносимый запах стал досаждать и в камере. И на прогулках несколько раз вонь становилась такой, что мы начинали хлопать в дверь, чтобы нас оттуда вывели, но отзывались тюремщики не всегда. Они могли намеренно это делать".

"С тобой рядом в замкнутом пространстве находятся люди с туберкулезом"

Забыть на три года Людмиле пришлось и о нормальном питании. Все, чем кормили заключенных, было не то, что просто невкусным и неполезным, а порой даже опасным для употребления.

"В 5 часов утра приносили такое "блюдо" – разбавленное водой сухое молоко и замешанная туда какая-то каша, – приводит пример собеседница. – На обед – "борщ" – то есть жидкость с резаным на четыре части картофелем (она попадала не всем) и рубленой крупными кусками капустой, конечно, без зажарки и томата. Иногда давали кисель, разбавленный сырой водой. А еще перловую кашу с полусырыми куриными гузками или крыльями, почти не ощипанными. Вечером — рыба, очень вонючая, прямо в грязной жиже, в которой ее варили".

Как и другие пленные украинки, Людмила не получала нормального питания, медицинской помощи и не имела связи с близкими.

Ужасная ситуация в подконтрольных россиянам тюрьмах и с доступом к медицинским услугам. Осмотра врача еще нужно было добиться, да и не факт, что ты получишь адекватную помощь.

"Пишешь заявление, передаешь его во время вечерней проверки и ждешь, – отмечает Людмила. – Я однажды прощалась с жизнью, потому что не могла даже встать, у меня очень снизилось давление, наверное, были с сосудами проблемы. На третьи сутки сокамерницы подняли шум, в конце концов пришел фельдшер, что-то мне уколол, что я еще несколько дней после того просто спала. Если нужно сделать какие-то анализы, то это только родные могут договариваться. Опять-таки писать заявление, получать согласование. После этого у тебя берут на месте кровь и то через дверь – руку просовываешь в открытую кормушку, фельдшер набирает шприц, отдает его потом родственникам, а те уже сдают на воле в лабораторию".

Выдержать в одной камере с осужденными за криминал было непросто, признается Людмила.

"Из профилактики — каждые полгода флюорография, но между "пациентами" ничего не дезинфицируется. И хуже всего — с тобой рядом в замкнутом пространстве находятся люди с туберкулезом. Точно знаю, за все время у нас в камере таких было трое. Только впоследствии их перевели на этаж выше, где держали всех с таким заболеванием", — говорит женщина.

Людмила добавляет, что лечение зубов – фактически недоступная процедура. Стоматолог принимает один день в неделю и своей очереди можно ждать неделями. Да и с учетом наличия среди заключенных больных ВИЧ/СПИДом и фактически отсутствующих мер безопасности, визит принес бы больше вреда, чем пользы.

"Тебя заводят, закрывают двери, и ты стоишь, потому что сесть негде"

Главное отличие мест заключения, в которых находилась Людмила, в том, что "политических", по крайней мере до недавнего времени, держали вместе с осужденными за тяжкие преступления – убийства, мошенничества, торговлю наркотиками.

"Среди них было много женщин, которые воевали на стороне так называемой "Донецкой народной республики". А в криминальной тюрьме есть правило — заходишь в камеру, должен назвать статью, по которой задержан. У меня их было четыре, в том числе экстремизм, шпионаж. Когда это услышали, то сразу началось: "укропка", "детей взрывала", "маячки разбрасывала". То есть неслась вся та чушь, которую распространяла пропаганда. Очень-очень было трудно, особенно сначала, потому что мало того, что непростые бытовые условия, а еще и страшное психологическое давление", – отмечает Людмила.

На доме Людмилы висел украинский флаг, даже когда в Новоазовске царило "ДНР", снять заставили угрозами.

Она добавляет, что и в "Изоляции", и в СИЗО были системными карательные меры к тем, кто не хотел повиноваться или каким-то образом нарушал местные порядки.

"В "Изоляции" били, также могли отправить в подвал, где нет ничего. С собой давали полтора литра воды, ведро и ты там "сидишь", – говорит Людмила. – Это может быть неделя или две, все зависит от правонарушения. А так живешь в камере. В Донецком СИЗО был карцер и "стакан" — это такое помещение где-то метр на метр. Когда тебя привозили с допросов, охранник мог оставить в "стакане", потому что ему показалось, что ты невежливо с ним обращаешься. Тебя заводят, закрывают двери и ты стоишь, потому что сесть негде. Тебя не выпускают, ожидая, когда начнешь проситься, если молчишь, то оставлял до смены дежурных. Однажды я так провела 8 или 9 часов. Такой был вид наказания".

"Меня все время поддерживало то, что за меня здесь, на свободе, боролись"

Неизвестно Людмиле о каких-либо визитах в Донецкий изолятор представителей правозащитных организаций, до которых по крайней мере напрямую можно было бы донести информацию об ужасных условиях пребывания. Единственный намек на их участие в судьбе пленных – одноразовая гуманитарная помощь Международного комитета Красного Креста.

"Кажется, еще в 2020 году мы получили картонные коробки, в которых был стиральный порошок, мыло, зубная щетка и паста, туалетная бумага и шампунь, — перечисляет Людмила. — Все это было украинского производства и хватило не на всех, поэтому делили между собой, к тому же бытовая химия и средства гигиены выдавалась не только "политическим", но и уже упомянутым "ополченцам".

И еще один момент, на который обращают внимание все освобожденные из плена украинцы, — отсутствие возможности общаться с семьями.

"Легальной связи — никакой", — отмечает Людмила и добавляет, что неудачными оказались и ее попытки добиться свидания с сестрой, которая оставалась на оккупированной территории.

Вместе с другими бывшими пленниками Людмила провела три недели в США, призывая разработать механизм возвращения гражданских из плена.

"Меня все время поддерживало то, что за меня здесь, на свободе, боролись, – отмечает Людмила. – У меня был адвокат, я знала, что меня подали на обмен. Но проходил год, второй и бывало такое, что надежда покидала. Я очень хотела увидеть родных и просто выжить, чтобы рассказать не только о том, что творилось со мной, но и другими заключенными. В Донецком СИЗО до сих пор остается много женщин, мужчин с оккупированных территорий. Они сидят там не месяц и не год, а два, три, четыре, пять лет! Их вина только в том, что они сказали что-то в поддержку Украины, или "лайкнули" в соцсети что-то, что не по нраву днровцам. Ну или просто не отказались от того, что они украинцы. После полномасштабного вторжения в изолятор продолжали попадать гражданские и их также содержат в скотских условиях. И это необходимо прекратить и делать все, чтобы эти люди, равно как и украинские военные, были на свободе".

Людмила добавляет, что после освобождения ее поддержала организация SEMA-Украина во главе с бывшей пленницей Ириной Довгань. Сейчас она присоединилась к активисткам, которые помогают адаптироваться женщинам после заключения, пребывания в оккупации или перенесении насилия.

Как сообщал "Телеграф", родные бойцов 501-го отдельного батальона морской пехоты ВМС ВСУ добиваются их освобождения из плена. Это подразделение участвовало в обороне Мариуполя.

Материал опубликован на украинском языке — читать на языке оригинала
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#СИЗО #Пленные #Изоляция #Плен #Гражданские