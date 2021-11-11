Укр

Изнасилования, пытки током и унижения: что происходило в тюрьме боевиков "Изоляция", рассказал бывший узник

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
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"Изоляция" Новость обновлена 11 ноября 2021, 08:10
"Изоляция"

Такая пыточная в оккупированном Донецке не единственная, через нее прошли 3,5 тыс человек.

Главарь тюрьмы боевиков "Изоляция" в оккупированном Донецке Денис Куликовский ("Палыч"), задержанный в Киеве, лично издевался над людьми. 

Про пытки и преступления в тюрьме боевиков рассказал Станислав Асеев, который был пленником "Изоляции", в эфире Украина 24. 

Он сообщил, что в подвале были оборудованы камеры специально для пыток. В них был стол, к которому скотчем привязывали людей. 

"Их поливали водой и на разные части тела прикручивали провода или вставляли электроды в задний проход и пускали электрический ток", — сообщил Асеев. 

Также он рассказал, что "Изоляция" не единственная неофицицальная "тюрьма" у боевиков, еще 15-17 таких заведений есть на территории Донецка. При этом бывший узник отметил, что в "Изоляции" отличались не только пытками, но и другими издевательствами над заключенными.

Он вспоминает, что задержанный Куликовский на его глазах забил человека до смерти, а когда приводил пытать людей, заставлял четыре соседних камеры петь песни, якобы, чтобы заглушить крики. Также в тюрьме, по словам Асеева, были случаи изнасилования как женщин, так и мужчин. 

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ подтвердило задержание в Киеве бывшего боевика "ДНР", который пытал людей в "Изоляции" — ему инкриминируют четыре статьи. Среди них кроме пыток создание терроргруппы, вооруженного формирования и торговля людьми. 

Сообщалось также, что в задержанном Куликовского опознали бывшие узники. Он с 2019 жил в Киеве. Свою вину — признал и будет содержаться в СИЗО 60 дней.

Теги:
#Тюрьма #Изоляция #Пытки #ДНР
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