Изнасилования, пытки током и унижения: что происходило в тюрьме боевиков "Изоляция", рассказал бывший узник

Такая пыточная в оккупированном Донецке не единственная, через нее прошли 3,5 тыс человек.

Главарь тюрьмы боевиков "Изоляция" в оккупированном Донецке Денис Куликовский ("Палыч"), задержанный в Киеве, лично издевался над людьми.

Про пытки и преступления в тюрьме боевиков рассказал Станислав Асеев, который был пленником "Изоляции", в эфире Украина 24.

Он сообщил, что в подвале были оборудованы камеры специально для пыток. В них был стол, к которому скотчем привязывали людей.

"Их поливали водой и на разные части тела прикручивали провода или вставляли электроды в задний проход и пускали электрический ток", — сообщил Асеев.

Также он рассказал, что "Изоляция" не единственная неофицицальная "тюрьма" у боевиков, еще 15-17 таких заведений есть на территории Донецка. При этом бывший узник отметил, что в "Изоляции" отличались не только пытками, но и другими издевательствами над заключенными.

Он вспоминает, что задержанный Куликовский на его глазах забил человека до смерти, а когда приводил пытать людей, заставлял четыре соседних камеры петь песни, якобы, чтобы заглушить крики. Также в тюрьме, по словам Асеева, были случаи изнасилования как женщин, так и мужчин.

Ранее "Телеграф" писал, что СБУ подтвердило задержание в Киеве бывшего боевика "ДНР", который пытал людей в "Изоляции" — ему инкриминируют четыре статьи. Среди них кроме пыток создание терроргруппы, вооруженного формирования и торговля людьми.

Сообщалось также, что в задержанном Куликовского опознали бывшие узники. Он с 2019 жил в Киеве. Свою вину — признал и будет содержаться в СИЗО 60 дней.