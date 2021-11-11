Згвалтування, катування струмом та приниження: що відбувалося у в’язниці бойовиків "Ізоляція", розповів колишній в’язень.

Така тортурна в окупованому Донецьку не єдина, через неї пройшли 3,5 тис осіб.

Ватажок в’язниці бойовиків "Ізоляція" в окупованому Донецьку Денис Куликовський ("Палич"), затриманий у Києві, особисто знущався з людей.

Про тортури та злочини у в’язниці бойовиків розповів Станіслав Асєєв, який був бранцем "Ізоляції", в ефірі "Україна 24".

Він повідомив, що у підвалі було обладнано камери спеціально для тортур. В них був стіл, до якого скотчем прив’язували людей.

"Їх поливали водою і на різні частини тіла прикручували дроти або вставляли електроди в задній прохід і пускали електричний струм", — повідомив Асєєв.

Також він розповів, що "Ізоляція" не єдина неофіційна "в’язниця" у бойовиків, ще 15-17 таких закладів є на території Донецька. При цьому колишній в’язень зазначив, що в "Ізоляції" вирізнялися не лише тортурами, а й іншими знущаннями з ув’язнених.

Він згадує, що затриманий Куликовський на його очах забив людину до смерті, а коли приводив катувати людей, змушував чотири сусідні камери співати пісні, нібито щоб заглушити крики. Також у в’язниці, за словами Асєєва, були випадки зґвалтування як жінок, так і чоловіків.

Раніше "Телеграф" писав, що СБУ підтвердило затримання у Києві колишнього бойовика "ДНР", який катував людей в "Ізоляції" — йому інкримінують чотири статті. Серед них окрім тортур створення тероргрупи, збройного формування та торгівля людьми.

Повідомлялося також, що у затриманому Куликовського впізнали колишні в’язні. Він із 2019 жив у Києві. Свою провину — визнав і утримуватиметься у СІЗО 60 днів.