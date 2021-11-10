Головний кат "Ізоляції" у суді визнав провину: подробиці

У суді затриманий розповів, що мешкає в Києві вже два роки.

У вівторок, 9 листопада, у Києві був затриманий Денис Куликовський, більш відомий на прізвисько Палич. Чоловік до 2019 року був комендантом "в’язниці" "Ізоляція", що розташована в Донецьку, і був викритий у тортурах захоплених у полон українців. У середу суд обрав йому запобіжний захід.

Про це інформують "Грати".

Куликовському інкримінують звинувачення за чотирма статтями :

створення терористичної організації;

створення незаконного збройного формування;

торгівля людьми;

жорстоке поводження з полоненими.

Деталі затримання ката бойовиків не розкриваються, проте сам Куликовський каже, що мешкає у Києві з 2019 року.

Він визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор заради власної безпеки.

"Суд відправив його до СІЗО СБУ у Києві на 60 днів без можливості вийти під заставу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Куликовського впізнали колишні в’язні "Ізоляції", серед яких журналіст Станіслав Асєєв та збитий у 2014 році над непідконтрольними територіями льотчик ВПС України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про "Ізоляцію" та показував фото того, в яких умовах доводилося відбувати ув’язнення в’язням цієї "в’язниці".