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Головний кат "Ізоляції" у суді визнав провину: подробиці

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Денис Куликовський Новина оновлена 10 листопада 2021, 18:50
Денис Куликовський

У суді затриманий розповів, що мешкає в Києві вже два роки.

У вівторок, 9 листопада, у Києві був затриманий Денис Куликовський, більш відомий на прізвисько Палич. Чоловік до 2019 року був комендантом "в’язниці" "Ізоляція", що розташована в Донецьку, і був викритий у тортурах захоплених у полон українців. У середу суд обрав йому запобіжний захід.

Про це інформують "Грати".

Куликовському інкримінують звинувачення за чотирма статтями :

  • створення терористичної організації;
  • створення незаконного збройного формування;
  • торгівля людьми;
  • жорстоке поводження з полоненими.

Деталі затримання ката бойовиків не розкриваються, проте сам Куликовський каже, що мешкає у Києві з 2019 року.

Він визнав свою провину та попросив помістити його в ізолятор заради власної безпеки.

"Суд відправив його до СІЗО СБУ у Києві на 60 днів без можливості вийти під заставу", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, Куликовського впізнали колишні в’язні "Ізоляції", серед яких журналіст Станіслав Асєєв та збитий у 2014 році над непідконтрольними територіями льотчик ВПС України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про "Ізоляцію" та показував фото того, в яких умовах доводилося відбувати ув’язнення в’язням цієї "в’язниці".

Теги:
#СБУ #Суд #Донбас #Ізоляція #ОРДЛО
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