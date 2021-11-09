З’явилося фото затриманого ката донецької в’язниці "Ізоляція"
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Головному кату в’язниці бойовиків інкримінують чотири статті.
З’явилися нові подробиці про затримання колишнього бойовика "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція".
Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика.
Варто зазначити, що в повідомленні СБУ не вказано конкретне ім’я затриманого, але судячи з посту українського журналіста Станіслава Асєєва, йдеться про колишнього коменданта тортурної в’язниці Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".
Сказано, що контррозвідники затримали його у Києві. За даними СБУ, він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українців в "Ізоляції".
Наразі проти Куликовського в Україні відкрито справу за чотирма статтями:
- торгівля людьми;
- створення терористичної групи чи терористичної організації;
- створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань;
- порушення законів та звичаїв війни.
Денис Куликовський ("Палич", "Первий") — очолював в’язницю бойовиків "Ізоляцію" у 2018 році. Відрізнявся особливою жорстокістю та садизмом.
Майже у центрі Донецька терористи створили своєрідний концтабір – в’язницю "Ізоляцію", де катували людей фізично та морально. Одним із ув’язнених цієї в’язниці був український журналіст та блогер Станіслав Асєєв, який понад два з половиною роки перебував у полоні у бойовиків.
У січні цього року Асеєв опублікував фото катівні, на яких можна побачити, камери та знаряддя тортур.