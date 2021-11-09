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З’явилося фото затриманого ката донецької в’язниці "Ізоляція"

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Дениса Куликовського затримано СБУ Новина оновлена 09 листопада 2021, 13:37
Дениса Куликовського затримано СБУ

Головному кату в’язниці бойовиків інкримінують чотири статті.

З’явилися нові подробиці про затримання колишнього бойовика "ДНР", який очолював незаконну в’язницю "Ізоляція".

Служба безпеки України підтвердила затримання бойовика.

Варто зазначити, що в повідомленні СБУ не вказано конкретне ім’я затриманого, але судячи з посту українського журналіста Станіслава Асєєва, йдеться про колишнього коменданта тортурної в’язниці Дениса Куликовського на прізвисько "Палич".

Сказано, що контррозвідники затримали його у Києві. За даними СБУ, він організовував та брав безпосередню участь у вбивствах та тортурах українців в "Ізоляції".

Наразі проти Куликовського в Україні відкрито справу за чотирма статтями:

  • торгівля людьми;
  • створення терористичної групи чи терористичної організації;
  • створення не передбачених законом воєнізованих чи збройних формувань;
  • порушення законів та звичаїв війни.
Дениса Куликовського затримано СБУ
Дениса Куликовського затримано СБУ

Денис Куликовський ("Палич", "Первий") — очолював в’язницю бойовиків "Ізоляцію" у 2018 році. Відрізнявся особливою жорстокістю та садизмом.

Майже у центрі Донецька терористи створили своєрідний концтабір – в’язницю "Ізоляцію", де катували людей фізично та морально. Одним із ув’язнених цієї в’язниці був український журналіст та блогер Станіслав Асєєв, який понад два з половиною роки перебував у полоні у бойовиків.

У січні цього року Асеєв опублікував фото катівні, на яких можна побачити, камери та знаряддя тортур.

Теги:
#СБУ #Ізоляція #ДНР
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