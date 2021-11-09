У Києві затримано головного ката в’язниці бойовиків "Ізоляція": хто він і що про нього відомо

"Палич" вважався професійним катом в’язниці окупантів.

У Києві українським спецслужбам удалося затримати головного ката донецької в’язниці бойовиків "Ізоляція" Дениса Куликовського.

Про це повідомив український журналіст Станіслав Асєєв, який свого часу був в’язнем бойовиків та перебував в "Ізоляції".

"У Києві затримано головного військового злочинця – Дениса Куликовського, він же Палич. Тепер можу сказати, що життя прожив не дарма", – написав Асєєв на своїй сторінці у Фейсбук 9 листопада.

Про інші подробиці затримання військового злочинця не повідомляється.

Денис Куликовський

Довідка. "Ізоляція" — тюрьма бойовиків "ДНР" в окупованому Донецьку.

Окупанти захопили приміщення колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку ще у 2014 році та перетворили на щось середнє між секретною в’язницею та концтабором, існування якого заперечують донині.

Люди, які побували у катівнях "Ізоляції", називають її концтабором і навіть пеклом. З ув’язненими поводяться з особливою жорстокістю, наражаючи їх на катування та знущання.

В’язниця бойовиків "ДНР" "Ізоляція"

Денис Куликовський

Денис Куликовський з позивним "Палич" вважався одним із найстрашніших та найпрофесійніших катів "Ізоляції". 2018 року він був комендантом в’язниці, а 2019 втік до Росії.

За даними Tsn.ua, Куликовському Денису Павловичу 36 років і він вмає дружину та дитину. У 2020 році на запит журналістів у РНБО відповіли, що знають усіх катів бойовиків та працюють над їх затриманням.