В Киеве задержан главный палач тюрьмы боевиков "Изоляция": кто он и что о нем известно

"Палыч" считался профессиональным палачом тюрьмы оккупантов.

В Киеве украинским спецслужбам удалось задержать главного ката донецкой тюрьмы боевиков "Изоляция" Дениса Куликовского.

Об этом сообщил украинский журналист Станислав Асеев, который в свое время был узником боевиков и находился в "Изоляции".

"В Киеве задержан главный военный преступник – Денис Куликовский, он же Палыч. Теперь могу сказать, что жизнь прожил не зря", – написал Асеев на своей странице в Фейсбук 9 ноября.

О других подробностях задержания военного преступника не сообщается.

Денис Куликовский

Справка. "Изоляция" — пыточная тюрьма боевиков "ДНР" в оккупированном Донецке.

Оккупанты захватили помещение бывшего завода изоляционных материалов в Донецке еще в 2014 году и превратили в нечто среднее между секретной тюрьмой и концлагерем, существование которого отрицают по сей день.

Люди, которые побывали в застенках "Изоляции", называют ее концлагерем и даже адом. С заключенными обращаются с особой жестокостью, подвергая их пыткам и издевательствам.

Тюрьма боевиков "ДНР" "Изоляция"

Денис Куликовский

Денис Куликовский с позывным "Палыч" считался одним из самых страшных и профессиональных палачей "Изоляции". В 2018 году он был комендантом тюрьмы, а в 2019 сбежал в Россию.

По данным Tsn.ua, Куликовскому Денису Павловичу 36 лет и у него есть жена и ребенок. В 2020 году на запрос журналистов в СНБО ответили, что знают всех палачей боевиков и работают над их задержанием.