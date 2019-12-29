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Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе

Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
17:27 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Украинский журналист Асеев освобожден из плена ОРДЛО.

В рамках обмена удерживаемыми лицами между Киевом и ОРДЛО освобожден незаконно заключенного контролируемыми Россией боевиками гражданин Украины, журналист Станислава Асеева (известный также как Васин).

Об этом свидетельствует онлайн-трансляция обмена, которую вел Офис президента в Facebook.

Как сообщалось, сегодня, 29 декабря, на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО. Украине вернули 76 человек.

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22 октября боевики поддерживаемой Россией группировки "ДНР" объявили об "осуждении" Асеева к "15 годам лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью сроком на два года и шесть месяцев, с ограничением свободы сроком на один год, с отбыванием наказания в колонии строгого режима".

Известно, что автор колонок проекта Донбасс.Реалии Станислав Асеев (Васин) находится в заключении "ДНР", по разным данным, с мая или июня 2017 года. Сначала он просто исчез, две недели о нем ничего не было известно. Позже группировка "ДНР" признала его задержание и обвинила в шпионаже в пользу Украины.

Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)

Министерство иностранных дел Украины выразило категорический протест Российской Федерации в связи с так называемым "судебным решением" в отношении Асеева.

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Обмен пленными, ОРДЛО, Станислав Асеев.
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