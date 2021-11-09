"Изоляция": что известно о тюрьме-пыточной оккупантов в Донецке и задержанном палаче "Палыче"

Что известно о концлагере российских оккупантов "Изоляция" в Донецке.

Во вторник, 9 ноября, стало известно о задержании Дениса Куликовского — главного военного преступника тюрьмы оккупантов "Изоляция".

Дениса Куликовского или "Палыча" называют "главным палачом" так называемого концлагеря, который устроили боевики на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.

Денис Куликовский по прозвищу "Палыч" - главный палач "Изоляции"

По информации Hromadske, Куликовский уроженец Донецкой области, работал в местах лишения свободы, 2014 году присоединился к боевикам. В 2015-2018 годах был комендантом "Изоляции". Отличался особым садизмом и жестокостью. В 2019 году якобы сбежал в Россию, а сегодня в СБУ сообщили детали и опубликовали фото задержания Куликовского.

"Изоляция" – незаконная тюрьма/пыточная оккупантов

Пыточная тюрьма "Изоляция" в Донецке

Журналист, бывший пленный Станислав Асеев, побывавший в застенках "Изоляции", в свое время рассказывал о пытках и избиениях людей.

Подпольную пыточную тюрьму оккупанты устроили в самом центре Донецка. Через нее прошли около 3500 человек, из них 1600 – гражданские. Ориентировочно максимальное количество заключенных, содержащихся одновременно в "Изоляции", составляло в общей сложности до восьмидесяти человек. Со слов свидетелей, тюрьма отличается строгими правилами содержания под стражей, которые сами по себе являются средством пыток.

Через эту пыточную прошли 3500 человек

Условия, в которых содержались заключенные

К заключенным применяли пытки

На территории тюрьмы находится склад военной техники

Отмечается, что над заключенными постоянно издевались, как физически так и морально.

Во время пыток использовали электроток; узников избивали и заставляли стоять часами или сутками с поднятыми руками у стены; имитировали расстрелы.

Как сообщает Radiosvoboda, в "Изоляции" в допросах принимали участие в том числе сотрудники ФСБ РФ. Все приговоры, по которым узники находятся в "Изоляции", выносятся "судами" террористов без надлежащего расследования.

Тюрьма Изоляция

Тюрьма Изоляция

Журнал учета посещения задержанных

Также на территории объекта тренируются боевики "ДНР" и функционирует склад военной техники и оружия.

Следует отметить, что в марте 2021 года при поддержке Bellingcat были установлены ключевые военные преступники "Изоляции".