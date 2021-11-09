"Изоляция": что известно о тюрьме-пыточной оккупантов в Донецке и задержанном палаче "Палыче"
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Что известно о концлагере российских оккупантов "Изоляция" в Донецке.
Во вторник, 9 ноября, стало известно о задержании Дениса Куликовского — главного военного преступника тюрьмы оккупантов "Изоляция".
Дениса Куликовского или "Палыча" называют "главным палачом" так называемого концлагеря, который устроили боевики на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке.
По информации Hromadske, Куликовский уроженец Донецкой области, работал в местах лишения свободы, 2014 году присоединился к боевикам. В 2015-2018 годах был комендантом "Изоляции". Отличался особым садизмом и жестокостью. В 2019 году якобы сбежал в Россию, а сегодня в СБУ сообщили детали и опубликовали фото задержания Куликовского.
Журналист, бывший пленный Станислав Асеев, побывавший в застенках "Изоляции", в свое время рассказывал о пытках и избиениях людей.
Подпольную пыточную тюрьму оккупанты устроили в самом центре Донецка. Через нее прошли около 3500 человек, из них 1600 – гражданские. Ориентировочно максимальное количество заключенных, содержащихся одновременно в "Изоляции", составляло в общей сложности до восьмидесяти человек. Со слов свидетелей, тюрьма отличается строгими правилами содержания под стражей, которые сами по себе являются средством пыток.
Отмечается, что над заключенными постоянно издевались, как физически так и морально.
Во время пыток использовали электроток; узников избивали и заставляли стоять часами или сутками с поднятыми руками у стены; имитировали расстрелы.
Как сообщает Radiosvoboda, в "Изоляции" в допросах принимали участие в том числе сотрудники ФСБ РФ. Все приговоры, по которым узники находятся в "Изоляции", выносятся "судами" террористов без надлежащего расследования.
Также на территории объекта тренируются боевики "ДНР" и функционирует склад военной техники и оружия.
Следует отметить, что в марте 2021 года при поддержке Bellingcat были установлены ключевые военные преступники "Изоляции".
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